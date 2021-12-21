內地兩部門鼓勵銀行支持優質內房企業併購融資

人民銀行及中國銀保監會近日聯合下發通知，鼓勵銀行業金融機構做好重點房地產企業風險處置項目併購的金融支持和服務。

通知指出，銀行業金融機構要穩妥有序開展併購貸款業務，按照依法合規、風險可控、商業可持續原則，穩妥有序地開展房地產項目的併購貸款業務。重點支持優質的房地產企業兼併收購一些出現風險和經營困難的大型房地產企業的優質項目。

內媒引述一位接近監管人士解釋，兼併收購的主體是優質房地產企業，包括大型民營、國企和央企等；而被兼併收購的對象亦為優質項目，而非過去大家所熟悉的企業股權。通過兼併收購房地產項目，可促使部分經營不善，且尚未瀕臨破產的優質房地產企業「瘦身」，防範化解風險。此前個別銀行有意向為收購優質房地產項目的企業發放併購貸款，但因具體操作細則、監管方向和要求等方面尚未明確，在具體實施落地過程中有所顧慮，今次通知出台一大目的是打消市場此種顧慮。

據悉，相關工作已積極部署與推進中，人行與國資委已於近期召開會議，引導優質主體基於市場化的原則做好項目併購工作。人行與銀保監會近期就穩妥有序開展併購貸款業務召開會議，部分主要銀行列席。會議要求，對出現風險和經營困難的大型房地產企業，銀行不要盲目抽貸斷貸。

通知又要求，加大債券融資支持力度，支持優質房地產企業在銀行間市場註冊發行債務融資工具，集資用於重點房地產企業風險處置項目的兼併收購。

通知除鼓勵銀行業金融機構積極為併購企業發行債務融資工具提供服務，提高發行效率；另外亦鼓勵其投資併購債券、並購票據等債務融資工具。

為提高併購服務效率，通知要求加快重點房地產企業項目併購貸款的審批流程，提升全流程的服務效率；對於風險可控的項目，可以提前啟動盡職調查、信貸審查；配合併購雙方推動地方政府優化被收購房地產項目預售資金管理，加快權證辦理等支持措施，從而為併購融資營造良好環境。

通知又強調，銀行業金融機構要做好風險管理。要求金融機構按照穿透原則評估項目的合規性，同時要嚴格遵守房地產開發貸款的監管要求；加強併購貸款的風險控制和貸後管理，做好資金的用途監控。