17家半導體企業今年收入破百億美元　三星居首

研調機構IC Insights公布最新報告指出，預估2021年全球有17家半導體企業的營業額將超過100億美元(約780億港元)，較去年增加約26%。

17家半導體企業中，以南韓三星的營業額最多；英特爾排次席；台積電則排名第三。隨後的企業為SK海力士、美光、高通、英偉達、博通、聯發科、德州儀器、超微、英飛凌、蘋果、意法半導體、鎧俠、恩智浦及亞德諾等。

而若以年增長率看，超微今年增長率估計高達65%最標青，聯發科、英偉達及高通增長率估計為60%、57%及51%。

另外，根據研究公司Omdia數據，半導體市場在2021年第三季營業額首次突破1,500億美元連續4季創下歷史新高，其中三星更是力壓英特爾，靠其在記憶體領域的亮眼業績，成為營業額最高的晶片製造商。

之前連續11季坐上營業額最高晶片製造商的英特爾，今年第三季則退居次席。主要因為在記憶體領域內，三星是最大的DRAM和NAND供應商，正好是這次半導體營業額最大的增長領域。而在前四大晶片製造商中，就有3家是專注於記憶體的半導體公司，除了三星外，還有第三名的SK海力士及第四名的美光科技。