港交所：明年續專注「立足中國」的戰略優勢

他認為，過去6個月在多方面都取得重要進展，例如推出首隻A股期貨產品，以及將於明年起實施的SPAC上市機制。

歐冠昇相信，港交所的定位擁有獨特的優勢，能在全球急速演變、緊密連繫的資本市場中擔當重要角色，並將會繼續推動互聯互通，促進世界及各個市場的企業和參與者互相了解。

港交所今年現貨股票市場的日均成交金額較去年增加32%，而衍生產品市場的日均成交量則較去年增加3%。不過，新股數目和集資額較2020年的高位有所回落，截至12月17日，共有92隻新股上市，集資額達3,189億港元。其中有54家是新經濟公司，包括32家醫療保健及生物科技公司，佔期內香港首次公開招股集資額的86.6%。