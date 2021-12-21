港交所：明年續專注「立足中國」的戰略優勢
2021年12月21日 15:42
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歐冠昇
香港交易所(00388)表示，2022年將繼續專注「立足中國」的戰略優勢，把握區內、外各項發展機遇。港交所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)指出，自加入港交所以來，一直專注於多個核心戰略目標，包括鞏固港交所作為國際融資中心的獨特地位；將香港發展成亞洲首選風險管理中心；擴大作為中國A股離岸產品生態圈；以及提升香港市場的整體吸引力等。
他認為，過去6個月在多方面都取得重要進展，例如推出首隻A股期貨產品，以及將於明年起實施的SPAC上市機制。
歐冠昇相信，港交所的定位擁有獨特的優勢，能在全球急速演變、緊密連繫的資本市場中擔當重要角色，並將會繼續推動互聯互通，促進世界及各個市場的企業和參與者互相了解。
港交所今年現貨股票市場的日均成交金額較去年增加32%，而衍生產品市場的日均成交量則較去年增加3%。不過，新股數目和集資額較2020年的高位有所回落，截至12月17日，共有92隻新股上市，集資額達3,189億港元。其中有54家是新經濟公司，包括32家醫療保健及生物科技公司，佔期內香港首次公開招股集資額的86.6%。