比特幣漲5% 道期升181點
2021年12月21日 16:20
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美匯指數報96.4；港匯見7.7991；離岸人民幣(CNH)反覆處6.378；美元兌日圓見113.64；歐元企1.129；英鎊報1.3237。金價受制每安士1,800美元。布油升至71.89美元；紐油升穿69美元。比特幣漲5%至4.87萬美元。道指期貨升181點。
●港股全日收升226點或1%，報22,971點。主板成交約1,102.9億港元。阿里巴巴逆市跌0.5%。
-小米12下周二登場，小米收升4.4%。
-與資生堂達成全球戰略合作，騰訊漲2.5%。
●A股先低後高，滬綜指升31點，重上3600點關，內房股受捧。
-中移A股IPO發行價57.58元人民幣，料集資近487億人民幣。
●內地官媒：
-製造業增加值佔GDP比重過早過快下降。
-銀行侵害消費者權益「零容忍」，推動業界健康發展。
●人民銀行及中國銀保監會兩部門鼓勵銀行支持優質內房企業併購融資。
●日股反彈579點，韓澳股穩升。
●美國SEC要求加強風險披露，免投資者墮中企陷阱。
●俄央行：加密貨幣在該國無生存空間，暗示將下禁令？
●Apple消息：
-起訴愛立信，針對5G技術專利談判中使用「強硬策略」。
-傳Apple在印度試產iPhone13，料明年2月正式量產。
-調查：Apple HomePod mini上季市場份額近倍升。
●美國散戶今年最愛十大股票，蘋果居首，蔚來入三甲。
●3大拍賣行今年總成交額創新高，多得疫情、虛擬貨幣及NFT？
●滴滴或以介紹形式來港上市，美國退市問題多。
●馬斯克潑元宇宙冷水！現階段是個營銷流行詞。
●澳洲央行會議紀錄：通脹達標前不會加息。
●港交所：明年續專注「立足中國」的戰略優勢。
●富衛取消美國IPO，考慮其他替代方案。
●新盤專輯：洪水橋#LYOS分層單位已沽清，呎價達1.96萬元。