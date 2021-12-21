藍田站KOKO HILLS已售出約200伙　套現23億元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，項目主街道正式命名為高嶺道，會德豐地產常務董事黃光耀表示，街名反映項目坐落山巒之上，除了享有維港海景，亦享有翠綠山景。

預計短期內可獲發入伙紙，冀於聖誕假期後安排客戶預約參觀，相信項目可如期於明年9月正式落成。

他續稱，KOKO HILLS 過去兩星期售出約10伙，隨着愈來愈接近現樓階段，更加吸引區內買家關注，樓盤暫已售出約200伙，套現金額約23.87億港元，平均實用呎價近2.18萬元。而現時尚有約80伙已公布價單，會視乎現樓參觀反應再作加推部署。

綜觀今年集團銷情，連同合作發展項目，暫沽出約2,100伙，套現約331億元，屬集團新高紀錄。

另會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，KOKO HILLS已接近現樓，物業坐落藍田南半山舒適地段，主街道已正式命名，而從大堂步行4分鐘即達港鐵藍田站。

該集團總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目的物業管理公司經驗豐富，為住客度身訂造一系列服務，除了設有用餐空間提供餐飲服務，也會特設房車接送住客往返藍田站，同時會提供手機應用程式，為住客帶來一站式，如預約會所及支付管理費用等。