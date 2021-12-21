法國外貿銀行：LPR不變反映內房政策不會大轉變

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，儘管內地經濟正處於轉型，不再單一依賴房地產業，但如果要實現經濟平穩增長的目標，宏觀審慎寬鬆政策仍需繼續。

早前內地公布5年期貸款市場報價利率(LPR)保持不變，她認為，或反映嚴格的房地產政策不會出現大轉彎，但可能慢慢出現一些略微的放寬以遏制信貸風險，如增加按揭貸款額度，放鬆房地產部門債券發行規定，以及最近鼓勵對房地產開發商並購整合的資金支援等。

她指，內地貨幣政策放寬是一個利好消息，為企業和銀行提供充足流動性，降低信用風險。鑑於銀行貸款對內地企業的重要作用，重振信貸增長是應對經濟增長壓力的關鍵。而銀行或會受惠於更快的貸款增長和資產擴張。

不過，一年期LPR下調5點子，而中期貸款便利(MLF)利率不變，意味着內地銀行從人民銀行獲得的資金成本保持不變，惟貸款利率下降，導致銀行淨息差(NIM)收窄。

事實上，疫情以來內銀一直為保持經濟穩定做出貢獻，例如「讓利」，即銀行被鼓勵降低貸款利率、費用和傭金。事實上，中資銀行的淨息差持續下降，已從2019年的2.2%，降至2021年的2.07%。儘管疫情後出現大幅反彈，惟內地銀行業兩年期平均利潤按年增幅已從2019年的6.8%，降至2021年第三季度的1.6%，意味着增速仍遠低於以往水準。