海茵莊園明年以現樓形式推售餘下單位

陳續稱，預期項目可於明年初獲批入伙紙，最快或於明年農曆新年後，以現樓形式推售餘下單位。此外，凡所有於聖誕及新年長假期間，參觀項目示範單位及購入單位的客人，均可獲贈豐富禮品。

集團市務及銷售部高級市務經理鄭子宏稱，項目銷售至今近8成屬同區買家，其餘2成則屬區外買家，當中包括青衣、九龍西及山頂。

而上一輪銷售中，錄得一單大手成交，一位居於深圳灣的客戶，於留港期間參觀項目示範單位，並隨即購入一個一房及一個兩房連工作室單位。發展商預期與內地恢復通關後將有助項目銷情。

他又指，明年除了繼續銷售海茵莊園，亦計劃下半年推出西營盤高街單幢式豪宅，將主打中小型單位。

此外，項目將舉辦垂直空間設計比賽，由香港室內設計協會擔任專業評審，參加者須按照海茵莊園單位3.5米樓底高度，應用垂直空間概念及智能家居科技設計，入圍者亦設有1萬元獎金，名額10個。而由專業評審及公眾投票選出的最佳設計大獎得獎者，可獲得20萬元獎金。