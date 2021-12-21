中原工商舖：今年工商舖成交量額均創3年最多

據中原(工商舖)統計，2021年截至12月20日，工商舖市場暫共錄約6,690宗買賣成交，涉及總成交金額約1,416.97億元，較去年全年大幅上升約56%及約83%，為2018年後的3年最多，同時對比2019年亦多出約35%及約25%。至於今年舖位成交價量明顯比過去數年回升，涉及宗數1,700宗，按年增加約56%，為2017年後最多。

該行董事總經理潘志明表示，最關鍵的通關可望在明年初通行，中外企業要員可自由往來本港，加快吸納優質物業及落實交易，加上《施政報告》公布多項有利工商舖的政策，他預計2022年整體工商舖交投量可望延續升勢至7,500宗水平，買賣成交金額則會上升至1,550億元。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，全年舖位涉及的總交易金額約470.32億元，較去年分別增加約78%。而租務市場方面，今年暫錄約5,069宗舖位租賃成交，按年多約5%，料全年交投量將會超越該行有紀錄以來新高，反映舖租市道氣氛暢旺。他預測，明年舖位市況會持續旺勢，買賣宗數有2,000宗，涉及金額約500億元，而全年舖位價格可望平穩向上至10%，而租務成交則可望再創高峰至5,500宗。

至於工商物業因呎價低水及活化工廈政策等利好因素而備受追捧，加上全幢工廈成交持續湧現，進一步推高工商市場熾熱氣氛。中原(工商舖)工商部董事郭楚華指出，今年暫錄得約3,894宗工廈買賣，涉及金額共約571.71億元，當中成交量按年飆升約61%，金額則增約1.6倍。同時，對比2019年，宗數及金額分別遞增約28%與約41%。租賃方面，全年總計暫錄約9,227宗成交，按年減約7%。她預期，2022年工廈買賣宗數及金額會有10%至15%升幅，而租務宗數亦會突破10,000宗水平，租金升幅約10%。

此外，該行寫字樓部董事陳雁樓表示，今年暫錄約1,096宗寫字樓買賣成交，總成交金額約374.94億元，按年分別上升約44%及約29%，宗數亦為2019及2020年首度破千宗水平。租賃市場方面，今年暫錄約6,541宗商廈租務成交，對比去年增加約24%。他預料，明年全年會錄得1,200宗寫字樓買賣，成交金額達約400億元，買賣價則會有5%至10%上調空間，而租務成交量則料會有6,500宗水平，但租金僅會有0%至5%升幅。