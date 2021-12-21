埃爾多安認錯了？土耳其推穩貨幣措施　里拉見一個月高

土耳其貨幣里拉匯率上演瘋狂過山車，總統埃爾多安宣布穩定匯率措施，美元兌里拉周二跌幅跌超10%，從18水平回落至12關口下方，創近一個月新低，反映里拉呈約1個月最強。

總統埃爾多安在內閣會議結束後宣布數項新措施以遏制近期里拉暴跌的影響，其中包括如果里拉兌硬通貨的跌幅超過銀行承諾的利率，政府將彌補里拉存款持有人的損失。

此外，該國將取消對土耳其債券的預扣稅，計劃把公司稅率降低1個百分點。埃爾多安還強調，土耳其不缺外匯，外匯很充足，央行的外匯儲備將增加到1,350至1,500億美元，外匯投機者無法讓土耳其從前進道路上撤退。

分析指，這些措施旨在緩解散戶投資者對美元的需求，並鼓勵人們使用里拉進行儲蓄，以結束里拉持續3個月的動盪。儘管土耳其里拉已經跌至紀錄低位，但埃爾多安仍在為自己的低利率政策再次辯護，稱基於低利率的新模式「不會回頭」。他重申，央行的減息將在「幾個月內」使通脹下降，匯率和價格的波動並不是基於經濟基本面。

隨後，土耳其銀行協會負責人表示，除了國有銀行，私人銀行也可以參與到土耳其總統埃爾多安宣布的新措施中。許多私人銀行想參與到新經濟措施中來，財政部將支付對應成本，財政部長周二將宣布新的經濟措施的細節。

該負責人還表示，土公民應該信任土耳其銀行業，將儲蓄存在銀行；國有銀行的信貸利率接近央行政策利率，將採取一定措施將黃金儲蓄納入經濟體系。他說，在埃爾多安宣布經濟措施後，市場大約拋售了10億美元。