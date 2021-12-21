坂本龍一NFT方式販賣新作　每個音符1萬日圓

NFT(Non-fungible token，非同質化代幣)漸成為虛擬資產市場焦點，外媒報道，日本樂壇教父坂本龍一將其今年唯一的現場演奏的作品《Merry Christmas Mr. Lawrence - 2021》的595個音符，分拆成595個NFT出售，定價每個1萬日圓(約685港元)，總收益可達40萬元。

今次NFT發售以「595 music notes」為名，屬於該作品右手演奏部分的96個小節的595個音符。

該批NFT分為3個階段發售，不過發生小插曲，首批16個小節共190個音符的NFT原定周二(21日)在Adam by GMO平台發售，但由於系統故障順延到周三(22日)。而第17至56小節共205個音符，以及57至96小節共200個音符的NFT則按計劃於本周三及四時發售。

據報，成功購買音符NFT的人，將會經電郵收到《Merry Christmas Mr. Lawrence - 2021》的完整錄音。而這首樂曲首26小節的坂本龍一手寫樂譜亦將成為NFT拍賣品，拍賣價為10萬日圓，不過只有曾購買音符NFT的人才有機會參與竟投手寫樂譜NFT。