內地「第三次」開放爭制訂權　抗美「精準脫鈎」

對內，中央有意修訂《公司法》，在現行13章218條的基礎上，實質新增和修改約70條，主要是堅持黨對國有企業的領導，完善國家出資公司特別規定，做到深化國企改革，優化營商環境，激發市場創新活力。就此，有報道指，中央正埋首修訂《科學技術進步法》，主力探索賦予科學技術人員的成果擁有權或長期使用權制度，並鼓勵研究機構、大專院校、企業等採取股權、期權、分紅等方式激勵科研。國改委亦稱，要實施好擴大內需的戰略綱要，歡迎外商投資，提升內循環。

對外，國務院副總理劉鶴與瑞士聯邦委員兼財政部長毛雷爾視訊會談，雙方同意成立部級金融工作組，就可持續金融、股市互聯互通、財富管理、保險業監管合作等加強交流和落實工作。劉鶴指，希望雙方在金融領域合作中開創更多第一。為便利跨境投融資、促進要素資源的全球化配置，中國證監會已就放寬「滬倫通」適用範圍等修訂內容公開徵求意見，境內將深交所符合條件的上市公司納入，境外範圍則拓展到瑞士、德國等歐洲主要市場。換言之，面對赴美上市渠道受阻，內地正拓展赴歐集資，推動「去美元化」。

誠然，美國在金融戰線上使橫手，中國也非俎上之肉，正積極擴大掌控全球貨運物流數據。據悉，在中國貨物數據系統中，最重要是一站式國家交通運輸物流公共資訊平台（Logink、簡稱國家物流平台），它結合公共數據庫及中國和全球各地數十大港、逾45萬用戶輸入的資訊，將來自航運、貨櫃車運輸和製造商的貨物數據和財務資訊整合起來。

Logink的國際覆蓋範圍廣泛，凸顯對世界經濟至關重要，但西方國家卻落後中國的領域。業內人士指，透過處理數據，中國比其他地方更早發現並利用短缺、過剩和新興趨勢。這無疑惹來美方擔憂，美國海軍戰爭學院助理教授Isaac Kardon警告：「如果你掌握住資訊，就可以在無人察覺的情況下搬移東西，或亂搞其他人的資訊。」

面對世紀爭霸，作為中央智囊的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年直言，從歷史來看，中國已邁入「第三次開放」，不僅是主動開放，也是諸多領域的單邊開放，接下來不但要繼續保持，同時要爭取國際話語權和掌握規則制訂權。儘管官方沒有第三次開放的說法，但從歷史上看，第一次是鴉片戰爭以後的被迫開放；第二次是實行改革開放的主動開放。對內，中國已提出一些新的概念，如雙循環、制度開放，實踐上包括粵港澳大灣區、長江經濟帶、海南自由貿易港都在發展；對外是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）下月起實施，同時也申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。

他解釋，拜登已實行「精準脫鈎」及「深化掛鈎」戰略，前者是美國認為影響到自身國安和有助中國經濟發展的產業，未來會繼續精準封殺；後者是美國已不再生產、不會從中國回流到美國、也不可能搬出中國，以及低技術、低附加價值的產業，美國將維持掛鈎，會繼續在中國生產。