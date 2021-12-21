蘇創燃氣4千萬人幣存款被沒收　發盈警續停牌

集團指，已委聘其中國法律顧問就相關交易及被有關銀行沒收的銀行存款提供意見及協助，包括與有關銀行討論被沒收存款的可收回性，並以催促相關借款人償還被有關銀行沒收的款項。

此外，集團亦指，太倉天然氣所發出之金額為5,000萬元的承兌匯票的付款已於2021年12月17日到期，而太倉天然氣已與有關銀行結算承兌匯票。太倉天然氣已要求上海浦東燃氣發展償還5,000萬元。

公司股份已於2021年9月27日上午9時正起在聯交所停牌，且將維持停牌直至另行通告為止。

集團同時亦發出盈警，預計於截至2021年6月30日止六個月錄得純損約4.49億元，而2021年中期業績公告所載之同期純利則為約3,660萬元。

集團解釋，純損乃主要由於財務擔保合同重新計量約3.225億元，內容有關存款質押合同項下的已抵押銀行存款3.151億元，以及太倉天然氣向銀行提供的擔保，以擔保銀行與借款人訂立的銀行承兌協議及流動資金借款合同，涉及最高金額1.375億元；及有關貿易及其他應收款項減值的金融及合同資產減值虧損約2.179億元。