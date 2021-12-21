年尾樓市轉淡　珀麗灣兩房低市價4%易手

股市表現波動，加上年底向為樓市淡季，個別業主減價吸客。馬灣珀麗灣有兩房單位，今年4月放盤，累減52萬元後，最終以628萬元沽出，低市價約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧宏基表示，西半山正大花園中低層C室，實用面積約684方呎，兩房間隔，望市景，以1,148萬元連車位易手，呎價約16,784元，原業主於2009年以475萬元買入，持貨12年帳面獲利673萬元，單位升值約1.42倍。

●利嘉閣張智恆稱，西半山御景臺高層D室，實用面積約678方呎，套三房間隔，日前以1,600萬元沽出，呎價約23,599元，上述為該盤12月錄首宗二手買賣，現時有約3個單位放售，叫價由1,100萬元起。

●中原柳志明指，堅尼地城美菲閣1座低層F室，實用面積約329方呎，兩房間隔，望市景，以1.25萬元租出，呎租約38元，業主於1997年10月以232萬元買入單位。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角海峰園高峰閣中層D室，實用面積約679方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,350萬元承接，呎價19,882元，原業主早於1994年4月以600萬元購入上述單位自住，持貨27年帳面獲利750萬元，期內升值逾1.2倍。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角楓林花園1期高層A室，實用面積約638方呎，三房間隔，獲區外首置客以925萬元承接，呎價約14,498元，原業主於2007年8月以363萬元購入上址自住，持貨14年帳面獲利562萬元，期內升值約1.5倍。

●香港置業布家良透露，鰂魚涌太古城海星閣低層H室，實用面積約603方呎，兩房間隔，望園景，以月租約2.3萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約1,700元，以約2.13萬元租出，呎租約35.3元，新租客為家庭客，睇樓兩次即承租。

－－－－－－

九龍區

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍12月暫錄約16宗買賣，碧海藍天佔9宗，已超越上月全月8宗，平均實用呎價約18,126元，屋苑過去一星期連錄3宗低層細價成交，其中5座低層G室兩房戶，實用面積約494方呎，最初開價909萬元，終售878萬元，呎價約17,773元。

●香港置業張志豪表示，長沙灣愛海頌12月暫錄得14宗租務成交，包括5座高層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，享有海景，以約2萬元放租1星期後，接獲同區客洽詢，雙方議價後減價約1,000元，以約1.9萬元租出，呎租約37.8元。

●利嘉閣鮑允中透露，九龍灣德福花園I座低層1室，實用面積約479方呎，兩房間隔，原先叫租1.65萬元，日前減價500元或約3%，以1.6萬元獲承租，呎租約33元，業主於2021年2月以約643萬元購入，現租出享租金回報率約3厘，屋苑現時有約40個單位放租，叫價由1.4萬至2萬元不等。

●香港置業吳仁傑稱，啟德尚．珒溋2座低層G室，實用面積約654方呎，三房間隔，望啟德河景，以約2.8萬元放租約3天後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以2.6萬元租出，呎租約39.8元，新租客為家庭客。

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城過去三天錄得兩宗連天台大單位成交，包括15座高層連天台特色戶，實用面積約748方呎，套三房間隔，擁维港煙花海景，最初開價1,275萬元，放盤2個月，以1,210萬元成交，呎價約16,176元。

－－－－－－

新界區

●中原溫詩雁指，近期股票市場出現調整，加上聖誕及新年假期將至，部分業主不惜減價求售，馬灣珀麗灣19座低層A室，實用面積約552方呎，兩房間隔，今年4月放盤叫價680萬元，於11月降價至630萬元，新近最終以628萬元沽出，呎價約11,377元，較市價低約4%，新買家為上車客。

●中原曹嘉華透露，東涌區二手市場氣氛平靜，12月累錄約21宗買賣，包括東環5B座高層1室，實用面積約484平方呎，兩房連儲物房間隔，叫價740萬元，減價20萬元，新近以720萬元沽出，呎價約14,876元，新買家打算將單位作長線收租，按同類單位市值租金每月約1.5萬元計，料享約2.5厘租金回報。

●利嘉閣曾定杰表示，青衣青怡花園7座中低層B室，實用面積約343方呎，兩房間隔，以570萬元易手，呎價約16,618元，原業主於2014年5月以約348萬元購入，持貨約7年帳面獲利約222萬元，物業升值約64%。

●祥益黃慶德指，屯門居屋悅湖山莊15座中層G室，實用面積約592方呎，三房兩廳設計，原業主增加議幅，累積減價達25萬元，區外首置客見屋苑鄰近工作地點，可節省交通往返時間，於已補價自由市場以625萬元購入自住，呎價約10,557元。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋兆安苑F座低層1室，實用面積約495方呎，兩房間隔，外區客見屋苑有交通工具可直達上班地點，加上業主有500元的議價空間，租客遂便決定以9,000元即睇即租，呎租約18.2元。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居4座中層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，放盤一星期便獲區內客承租，新租客表明預繳一年租金，業主亦主動減租700元，最終以月租1.36萬元租出，呎租約21.5元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊12月累錄19宗成交，與上月同期20宗相若，麗湖居7座低層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，放盤兩星期，速以578萬元市價沽出，呎價約10,567元，原業主於2009年7月以130萬元買入，持貨12年帳面獲利448萬元，單位升值約3.4倍。

●美聯馮根明稱，元朗朗城滙1座極高層E室，實用面積約325方呎，一房間隔，採開放式廚房，日前獲外區首置客承接，為與家人居所較近，故以市價715萬元購入，呎價約22,000元，原業主在2018年11月以約663.6萬元一手購入，數月前開始放盤，持貨3年帳面獲利51.4萬元，物業升值7.7%。

●利嘉閣張海勇透露，粉嶺綠悠軒7座高層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，日前以600萬元獲承接，呎價約13,483元，項目12月錄4宗二手買賣，現時有約30個單位放售，叫價由550萬元起。

●中原呂學維指，粉嶺逸峰12月暫錄約1宗買賣，單位為5座中層H室，實用面積約459方呎，兩房間隔，議價後以700萬元獲承接，呎價約15,251元，原業主則於2013年以424萬元購入，持貨約8年帳面獲利276萬元，單位升值約65%。

●美聯陳國志表示，火炭駿景園12月首錄成交，單位為5座高層B室，兩房間隔，單邊望火炭半山景，實用面積約594方呎，以1,060萬元放盤三日，其後減價約7.5%至980萬元，隨即獲外區首置客承接，呎價約16,498元。

●中原黎宗文稱，沙田富豪花園K座低層B室，實用面積約896方呎，套三房間隔，日前以1,000萬元易手，呎價約11,161元，原業主則於2002年以204萬元購入，持貨19年帳面獲利約796萬元，單位升值約3.9倍。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦豐苑H座中層16室，實用面積約432方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場以638萬元易手，呎價約14,769元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦豐苑D座高層11室，實用面積約595方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價720萬元，放盤1個月，累減32萬元，以688萬元沽出，呎價約11,563元，原業主於2008年2月以170.7萬元購入，持貨近14年帳面獲利517.3萬元，期內升值約3倍。

●世紀21奇豐鄭達昌透露，馬鞍山聽濤雅苑10座中層D室，實用面積約789方呎，三房連工人房間隔，望園景，月租叫價2.3萬元，終以月租2.25萬元租出，呎租約28.5元。

●美聯任征稱，清水灣傲瀧6座低層E室，實用面積約894方呎，套三房間隔，連一個單號車位，吸引買家承接，其中住宅單位成交價1,750萬元，另車位成交價250萬元，合共涉資2,000萬元，原業主於2018年5月分別以1,680.7萬元購入住宅及以200萬元購入車位，合共涉資1,880.7萬元，是次轉手帳面獲利119.3萬元。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢溱喬單號屋，實用面積約2,395方呎，三套房連工人房間隔，享海景，連花園約929方呎，原先叫價4,300萬元，累減300萬，減幅7%，終以4,000萬元成交，呎價約16,701元，外籍原業主於2017年5月購入上址，當時作價3,700萬元，持貨4年多帳面獲利300萬元，單位期內升值約8%。

●中原柯勇表示，將軍澳緻藍天5座左翼低層D室，實用面積約680方呎，套三房間隔，另設工人房，外望園景，最新以988萬元易手，呎價約14,529元，上址原業主於2015年5月以610萬元買入，持貨6年帳面獲利378萬元，期內升值約62%。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳領峯8座右翼低層A室，實用面積約665方呎，套三房間隔，原先開價900萬元，新近以770萬元沽出，累減約130萬元或約14%，呎價約11,579元，新買家為一對90後首次置業客，屋苑12月暫錄9宗二手買賣，現約有200個放盤，叫價由898萬元起。

－－－－－－