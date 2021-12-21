鐵路盤搶客！元朗項目首輪銷售　藍田新盤開示範單位

臨近年尾新盤市場氣氛熱鬧，有發展商計劃搶佔聖誕節檔期推盤，港鐵元朗站上蓋大型項目The YOHO Hub最快於周日(26日)拆禮物日(Boxing Day)進行首輪銷售。另鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS周二(21日)一口氣開放4個現樓示範單位予傳媒參觀。

●藍田站KOKO HILLS已售出約200伙 套現23億元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，項目主街道正式命名為高嶺道，會德豐地產常務董事黃光耀表示，街名反映項目坐落山巒之上，除了享有維港海景，亦享有翠綠山景。

預計短期內可獲發入伙紙，冀於聖誕假期後安排客戶預約參觀，相信項目可如期於明年9月正式落成。

他續稱，KOKO HILLS 過去兩星期售出約10伙，隨着愈來愈接近現樓階段，更加吸引區內買家關注，樓盤暫已售出約200伙，套現金額約23.87億港元，平均實用呎價近2.18萬元。而現時尚有約80伙已公布價單，會視乎現樓參觀反應再作加推部署。

綜觀今年集團銷情，連同合作發展項目，暫沽出約2,100伙，套現約331億元，屬集團新高紀錄。

另會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，KOKO HILLS已接近現樓，物業坐落藍田南半山舒適地段，主街道已正式命名，而從大堂步行4分鐘即達港鐵藍田站。

該集團總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目的物業管理公司經驗豐富，為住客度身訂造一系列服務，除了設有用餐空間提供餐飲服務，也會特設房車接送住客往返藍田站，同時會提供手機應用程式，為住客帶來一站式，如預約會所及支付管理費用等。

●藍田站KOKO HILLS現樓示範單位嚗光

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS已接近現樓階段，發展商周二(21日)開放4個交樓標準單位予傳媒參觀。

其中兩個為兩房戶型，其中包括5座21樓E單位，實用面積459方呎，兩房開放式廚房間隔，大廳以長形設計附設露台，坐向港鐵藍田站方向開揚山觀。另一個為5座21樓D室，實用面積465方呎，單位布局及景觀大致與E室相同。

此外，是次開放最大戶型為5座21樓A單位，實用面積770方呎，三房連套房及連工作間及洗手間，廚房與三個房間分布於大廳兩邊，間隔分明兼享海景。

餘下一個為5座21樓C單位，實用面積370方呎，以一房套房開放式廚房設計，坐向藍田站方向山景。

●海茵莊園明年以現樓形式推售餘下單位

陳續稱，預期項目可於明年初獲批入伙紙，最快或於明年農曆新年後，以現樓形式推售餘下單位。此外，凡所有於聖誕及新年長假期間，參觀項目示範單位及購入單位的客人，均可獲贈豐富禮品。

集團市務及銷售部高級市務經理鄭子宏稱，項目銷售至今近8成屬同區買家，其餘2成則屬區外買家，當中包括青衣、九龍西及山頂。

而上一輪銷售中，錄得一單大手成交，一位居於深圳灣的客戶，於留港期間參觀項目示範單位，並隨即購入一個一房及一個兩房連工作室單位。發展商預期與內地恢復通關後將有助項目銷情。

他又指，明年除了繼續銷售海茵莊園，亦計劃下半年推出西營盤高街單幢式豪宅，將主打中小型單位。

此外，項目將舉辦垂直空間設計比賽，由香港室內設計協會擔任專業評審，參加者須按照海茵莊園單位3.5米樓底高度，應用垂直空間概念及智能家居科技設計，入圍者亦設有1萬元獎金，名額10個。而由專業評審及公眾投票選出的最佳設計大獎得獎者，可獲得20萬元獎金。

●元朗The YOHO Hub最快周日進行首輪銷售

他續稱，項目自昨日加推價單第2號後，累收的購樓意向登記當中，約60%的客源來自新界區，主要為元朗、屯門、荃灣及天水圍，另約25%來自九龍區，約15%則來自港島區，而接收的購樓意向登記中，不乏大手客人。

新地會董事總經理謝文娟表示，新地會會員於指定價單所規定之期間內簽署The YOHO Hub臨時買賣合約，可獲物業1%售價折扣優惠。另成為社交平台專頁登記，並於2022年1月12日或之前成功遞交購樓意向登記，即有機會獲得100元百貨現金禮券，名額3,000個。另會員只須於推廣期間，到訪參觀項目設於中環國際金融中心一期內的示範單位，進行網上登記，有機會贏取智能手錶1隻，名額共4名。

●洪水橋#LYOS分層單位已沽清 呎價達1.96萬

她續稱，適逢聖誕佳節，將聯同四家代理行，攜手送出「層層叠賞」予「層層叠趣」花園複式戶買家，總值約45.6萬元。

由即日起，凡經四大代理選購「層層叠趣」花園複式戶的買家，將有機會獲贈由相關代理安排及送出的「層層叠賞」指定禮品乙份，每份獎賞價值約3.8萬元，各代理行名額僅3個，先到先得，送完即止。

●Wetland Seasons Bay複式單位售1729萬元