「新疆棉」後續？Nike大中華季度銷售跌近兩成

中國「國潮」，美企遭殃！年初捲入「新疆棉」風波的美國運動服裝企業Nike公布第二季度業績雖然稍勝市場預期，惟大中華區銷售按年大幅跌近20%，公司高層將責任歸咎於新冠肺炎疫情之下，部分店舖和工廠關閉，以及庫存量跌至低位所致，但相信接下來的一季會按季做出成績。不過，多項分析憂心Omicron變種病毒為貿易和零售添憂，而且像Nike的大型品牌亦要面對疫下勞工短缺之苦，形勢不容樂觀。

據Nike業績報告顯示，截至11月底止的第二財季收益按年增1.01%至113億美元(約885.84億港元)，稍勝市場預期的112.5億美元，錄得淨利潤13億美元，按年增長6.87%。按地區而言，雖然佔比最大的北美和歐洲市場收益分別錄得11.75%和6.22%的增長，分別達44.77億和31.42億美元；可是，被視為該企增長引擎的大中華區收益卻跌19.75%至18.44億美元，而且無論按年增長和實收都較截至8月底止第一財季的11.34%和19.82億美元低。

值得留意的是，該財季包含着內地所謂「光棍節」(11月11日)的各大網購平台促銷推廣活動，Nike在當季大中華區收益下跌，實在令人詫異，明顯是受內地抵制影響。公司總裁兼行政總裁John Donahoe卻在電話會議上表示將目光放在長遠，稱在光棍節已舉行了90次直播，逾7,000萬觀眾收看，令公司會員數目新增1,300萬，相信以後每一季都會做得更好。不過，執行副總裁兼首席財務總監弗里德在同一場合道出現況，中國區銷售是大幅受累越南工廠的供應受阻，而且在內地疫情下，約25%合作零售店及50%的工廠直銷店在當季受到不同程度的影響。

雖然Nike表示目前所有的越南廠房已營運，產能恢復至疫情前約80%，但越南最近單日新冠確診數字為亞太區榜首，抗疫前景堪憂。事實上，雖然越南胡志明市及周邊地區自10月1日起解除嚴格封城，工廠陸續恢復運作，但勞動力短缺、原材料成本上漲及防疫支出，例如為員工做病毒快速篩查、補貼確診員工醫療費用等，都令工廠高層大感頭痛，為趕及付運進度，有產品被迫用昂貴的空運。紡織代工大廠越南Thanh Cong Textile Garment董事長Tran Nhu Tung坦言，旗下位於南部永隆省(Vinh Long)的代工廠已暫不敢再接新訂單，因空運十分昂貴，並非所有客戶都願意分擔。

受累於供應斷鏈、生產投入短缺及新冠確診病例增加，世界貿易組織(WTO)公布今年第三季全球商品貿易量下降0.8%，變種病毒Omicron的出現，將為全年貿易增長增添風險。然而，由於進出口價格大漲，全球商品貿易總額在季內攀升24%。