道指漲逾300點　美光科技升7.6%

疫情憂慮降溫，美股3大指數周二早段全線反彈，道指曾升326點，至35,258點；標指升39點，至4,607點；以科技股為主的納指升145點，至15,126點。

港股夜期重上23000關，升129點至23,038點，高水67點。

10年期美國國債孳息率回升4.78厘，至1.476厘，反映市場避險情緒已有所消退，資金由債市重新流向股市。不過，摩根士丹利警告，市場可能低估了聯儲局收緊貨幣政策和經濟增長放緩給美股帶來的負面影響，並提醒投資者做好對沖。

該行投資總監Mike Wilson指出，近一年來，美股市場中大部分股票實際已處於熊市之中，以小型股為主的羅素2000指數，有近80%的成分股在今年內下跌逾20%；而即使在納指中，也有近60%的股票下跌幅逾兩成。他表示，大多數股票的估值可能會進一步下跌，建議投資者選擇盈利穩定的防守板塊，如醫療保健、房地產信託基金(REITs)和必要消費品等。

個股方面，軟件商甲骨文(Oracle)正式公布了公司歷來最大宗收購案，擬斥資283億美元(約2,207.4億港元)，收購電子醫療紀錄公司Cerner，相當於每股現金作價95美元。收購完成後，Cerner軟件服務將合併入甲骨文，其應用程式將增加語音支援服務。甲骨文股價早段跌0.7%；Cerner股價無升跌。

兩大飛機製造商波音及空中巴士聯合呼籲，美國政府應延後其5G無線網絡服務的部署計劃，並聲稱5G干擾可能會危及飛行安全。波音股價早段曾升1.92%。

研發氫燃料貨車的新能源車企Nikola同意支付1.25億美元罰款，與美國證交會(SEC)達成和解，以解決公司在產品、技術及商業前景方面誤導投資者的指控；部分將罰款將用於成立基金賠償予受害投資者。Nikola股價曾升1.14%。

美光科技上季業績勝預期，其股價升7.66%，至88.31美元。