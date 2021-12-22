東方日報B1：美連環趕絕中企　華堅決開放

中美在金融領域的脫鈎不斷加速！美國證券交易委員會（SEC）繼早前收緊對中概股的審計要求後，於最新的披露指引中亦再次劍指中企。SEC要求，企業要表明在中國業務相關的法律和營運風險，以及可變利益實體（VIE）架構的潛在問題等。美國監管環境明顯收緊之際，富衛集團（FWD）已取消在美上市計劃，而正籌備在美退市的召車平台滴滴出行，則有傳打算以介紹形式回港上市。

SEC要求，透過在VIE架構申請美股上市的中企，要「明顯地在招股書的封面」披露其不是一家中國營運公司，而是一家開曼群島控股公司，並說明這種VIE結構涉及的風險，包括該架構本身未獲法院承認，以及提醒投資者中國監管機構或禁止VIE架構，令公司股價大跌或變得一文不值。

VIE架構在內地稱為「協議控制」，即境外上市公司透過多個協議，而不是透過擁有股權來控制內地牌照公司。一般而言，赴美掛牌的中概股都是通過VIE架構上市，因此投資者買入的是境外公司的股權，而非在中國營運業務實體公司，但按會計準則，兩者仍被視為一體。

SEC也要求，中概股要詳述重大的監管、流動性和執法風險，包括執法方面的不確定性，以及中國法規可以在幾乎沒有提前通知下迅速變化；政府可能隨時干預影響公司營運等。另外，中企亦需要詳細披露公司結構，以及任何子公司從中國當局獲得的每一項許可或批准，並說明公司架構中任何實體是否受中證監、網信辦或任何機構的約束。

針對於特殊目的收購公司（SPAC），公司亦要披露合併企業背後金主、多數管理層員工是否在中國，最終合併的目標是否位於內地等。SEC補充，披露要求也將適用於已經在美國上市的中概股，企業應將相關內容納入年報或其他公開文件。

觀乎上述披露要求的細節，其嚴格程度似乎想趕絕中概股，連香港公司也遭牽連。李澤楷旗下保險公司富衛集團已叫停在美國首次公開發行（IPO）計劃，公司周一向SEC提交公告稱，正考慮其他替代方案，已決定停止推進上市。早前有報道指，SEC一直向公司查詢與內地相關風險。

至於已宣布將由紐交所退市的滴滴，有傳將通過介紹方式在來香港上市，即不用發行新股募資、不作市場推廣、不用定價而直接上市。分析指，滴滴在美上市未足半年，不符合第二上市條件，而雙重上市的要求較嚴格，故選用最容易的介紹方式上市。目前公司股份已在美股市場廣為投資者持有，具備條件在公開的市場交易，惟市場焦點仍在滴滴以何種方式在美股退市。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，在美上市的中概股正面臨退市威脅，股價表現亦會受到拖累。不過，隨着更多大型中概股回港上市，相信有利於提振整體港股市場的成交額。

同時，美國在金融戰線上續對中國窮追猛打，有內地智囊指，從商湯（00020）上市進程被打亂一事，可看穿美國總統拜登的所謂「戰略競爭」，意思是在科技競賽上「精準脫鈎」，而在沒有競爭的領域「深化掛鈎」。如是者，中方已認定衝突難免，對內加強整治企業，重塑營商環境；對外積極拉攏其他國家合作，主動開放。專家因而認為目前已屆內地「第三次」開放，目標是爭取「規則制訂權」。

對內，中央有意修訂《公司法》，在現行13章218條基礎上，實質新增和修改約70條，主要是堅持中央對國有企業的領導，完善國家出資公司特別規定，做到深化國企改革，優化營商環境。

有報道指，中央正埋首修訂《科學技術進步法》，主力探索賦予科學技術人員的成果擁有權或長期使用權制度，並鼓勵研究機構、大專院校、企業等採取股權、期權、分紅等激勵科研。國改委周二(21日)亦稱，歡迎外商投資，提升內循環。

對外，國務院副總理劉鶴與瑞士聯邦委員兼財政部長毛雷爾視訊會談，雙方同意成立部級金融工作組。劉鶴指，希望雙方在金融領域合作中開創更多第一。為便利跨境投融資、促進要素資源全球化配置，中國證監會已就放寬「滬倫通」適用範圍等修訂內容公開徵求意見，境內將深交所符合條件的上市公司納入，境外範圍則拓展到瑞士、德國等歐洲主要市場。換言之，內地正拓展赴歐集資，推動「去美元化」。

誠然，美國在金融戰線上使橫手，中國也正積極擴大掌控全球貨運物流數據。據悉，在中國貨物數據系統中，最重要是一站式國家交通運輸物流公共資訊平台（Logink、簡稱國家物流平台），它結合公共數據庫及中國和全球各地數十大港、逾45萬用戶輸入的資訊。Logink國際覆蓋範圍廣泛，對世界經濟至關重要，但西方國家卻落後中國的領域。業內人士指，透過處理數據，中國比其他地方更早發現並利用短缺、過剩和新興趨勢。

面對世紀爭霸，作為中央智囊的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年指，從歷史來看中國已邁入「第三次開放」，接下來要爭取國際話語權和掌握規則制訂權。對內，中國提出新概念，如雙循環、制度開放，實踐上包括粵港澳大灣區、長江經濟帶、海南自由貿易港都在發展；對外是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）下月實施，同時申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。

他解釋，拜登已實行「精準脫鈎」及「深化掛鈎」戰略，前者是美國認為影響到自身國安和有助中國經濟發展的產業，未來會繼續精準封殺；後者是美國已不再生產、不會從中國回流到美國、也不可能搬出中國，以及低技術、低附加價值產業，美國將維持掛鈎，繼續在中國生產。