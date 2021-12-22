鄭勤龍：港股短線難擺脫弱勢

由卦象顯示，恒指走勢正處於《澤雷隨》變《天火同人》之中，在易經，「澤」為水勢蓄聚的最低處，而「火」性則向上升，今「隨」卦帶有「澤」的元素，而「同人」卦則帶有「火」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的整固空間或不多。

承接上周預示恒指在短期內仍有下調的壓力的《水火既濟》變《水雷屯》卦，恒指上周三(15日) 在23,658點開市，隨後指數在往後的數個交易日仍反覆下跌，指數最低曾見22,665點才見反彈，昨日大市升了226點，收報22,971點，可說已應驗了火會被水淋熄，引伸為大市的上升動力或會逐漸被減弱的「既濟」卦和代表着困難，引伸為港股在短期內仍難以擺脫弱勢的「屯」卦卦象。

「隨」卦的本義為隨從，但隨也通墜，引伸為失足、墮落。《序卦傳》曰:「物不可以終否，故受之以《同人》。與人同者，物必歸焉，故受之以《大有》。」大意是指，凡事總有否極泰來的時刻，按排序，繼同人卦之後，便是大有卦。

故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為大市或會先傾向反覆，然後等待力量匯聚之後，才可再度向上突破。

玄學金融家 鄭勤龍