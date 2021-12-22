陳錦興：嘉里物流前景佳
2021年12月22日 07:30
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股市全面調整，惟物流行業前景仍佳。近期內地刊發《「十四五」冷鏈物流發展規劃》，發改委亦表示會對國家物流樞紐範圍內的建設項目予以支援，預計在後疫情時代，各地將更加重視供應鏈問題，物流產業有望進一步發展。嘉里物流(00636)在內地已有良好基礎，現時更可背靠新控股股東順豐(002352.SZ)，未來可有效節約成本，加強競爭力，進一步開拓內地業務，股價有望在調整過後，回復穩定的升勢。
各地疫情未完，供應鏈問題料短期內持續，對高運費形成支撐，預料嘉里物流的國際貨運業務至明年上半年都有望維持高增長。此外，疫情期間網購更加盛行，消費者更加習慣電商購物，將有利於綜合物流業務進一步發展。嘉里物流此前剝離香港倉庫及台灣資產，以輕資產模式運作更具靈活性。
在內地，嘉里與恒安國際(01044)成立合資企業，拓展B2B醫療、健康及衞生用品大批量配送及批發市場；同時增持中國附屬四公司Zenith上海、Zenith南京、Zenith寧波、Zenith Q及收購K-Apex Thailand餘下28.3%股份，加大併購步伐。
嘉里物流股價今年大幅跑贏，除受惠順風的股權收購外，兩者協同發展內地及其核心業務增長，也獲得資本市場的認可，此前創下52周新高後回落，隨市場氣氛轉差而回吐。然而，基本因素良佳，具抗跌力，建議於20元吸納，上望阻力位24元，跌破支持位18元止蝕。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)