陳錦興：嘉里物流前景佳

各地疫情未完，供應鏈問題料短期內持續，對高運費形成支撐，預料嘉里物流的國際貨運業務至明年上半年都有望維持高增長。此外，疫情期間網購更加盛行，消費者更加習慣電商購物，將有利於綜合物流業務進一步發展。嘉里物流此前剝離香港倉庫及台灣資產，以輕資產模式運作更具靈活性。

嘉里物流股價今年大幅跑贏，除受惠順風的股權收購外，兩者協同發展內地及其核心業務增長，也獲得資本市場的認可，此前創下52周新高後回落，隨市場氣氛轉差而回吐。然而，基本因素良佳，具抗跌力，建議於20元吸納，上望阻力位24元，跌破支持位18元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)