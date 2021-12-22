道指升560點　紐油漲逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.48；港匯見7.8003；離岸人民幣(CNH)報6.3750；美元兌日圓處114.01；歐元企1.1285，英鎊報1.3269。金價處1,789.40美元。布油報74美元，紐油處71.28美元。比特幣升逾4%，報4.92萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水240點。

●道指結束3日跌勢，收報35,492點，升560點或1.6%；標指收報4,649點，升81點或1.78%；納指收報15,341點，升360點或2.4%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報23,259點，升287點或1.24%。

●即月恒生指數夜期收報23,189點，升280點，高水218點，成交17,282張。

●美國普查局最新數據顯示，截至今年7月1日的一年間，美國僅增加了39.3萬人，人口增長率錄得有記錄以來最低水平。

●美國總統拜登表示，仍可能與國會參議員曼欽(Joe Manchin)達成協議，使大約2萬億美元的「重建更美好未來」(Build Back Better)計劃獲得國會通過。

●拜登表示，所有美國人都應當關注Omicron變種病毒，但毋須感到恐慌，強調美國不會重新陷入2020年3月時的疫情危機。

●紐約2月期油收報每桶71.12美元，升2.51美元或3.66%；布蘭特2月期油收報每桶73.98美元，升2.46美元或3.44%。

●紐約2月期金收報每安士1,788.7美元，跌0.3%。

●歐盟委員會周二(21日)批准了美國科技巨擘微軟對醫療人工智能公司Nuance Communications的收購。

●英國富時100指數收報7,297點，升99點或1.38%；法國CAC指數收報6,964點，升94點或1.38%；德國DAX指數收報15,447點，升207點或1.36%。