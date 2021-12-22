伍禮賢：港交所具長線投資價值

回顧港交所今年首9個月的業績，除了總體上表現出良好增長之外，集團多項業務數據均創下紀錄，包括港股成交收入、滬深港通收入、債券通收益，以及新股集資額均創下9個月新高。

港交所業績或股價表現，雖與港股市場交投息息相關，但畢竟股市升或跌、成交多與少，始終屬於市場因素，這些因素均不太容易去把握。市場之外的因素，例如業務創新、發掘新市場這些主動性的業務發展，港交所卻做得較為出色，這些從上述提及的多項業務中便能反映出來，這些業務均具備清晰的長遠增長前景。

不過，這些主動創新的業務其實並非市場本來就有，而是需要具備前瞻性的眼光及推動落實的魄力。例如之前新股市場雖相對淡靜，但還是有不少「B仔股」(未有盈利的生物科技企業)來港上市集資。假如當初港交所沒有放寬「B仔股」上市，如今這個局面便不會發生。又例如現時中美關係緊張，加速不少中概股回流上市，這亦得益於港交所對同股不同權企業來港上市制度的重新審視。這些均反映出市場狀況對港交所的發展是很密切，創新的能力及眼光亦十分重要。

另一方面，港交所亦並未因此停下對創新業務的發掘，未來將進一步受惠其他新業務或新制度的推出。例如早前已經推出的債券南向通、理財通，近期具進展消息的新股優化機制、特殊目的收購公司(SPAC)上市機制，以及目前受環球高度關注的綠色金融產品發展等。

雖然對港交所影響的最大因素始終是市場因素，惟以前瞻性而言，港交所在自身發展的空間上保持開拓創新，相信這些基本因素將繼續對港交所未來的業績帶來長遠的支持。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，沒有持有上述股份)