港股曾漲近300點　ATMJ支撐大市　內房股偏軟

港股重上兩萬三關並能企穩，恒生指數最多漲287點，高見23,238點，暫維持200點升幅。國企指數及科技指數齊升百點，主板成交350億港元。

大型科網股繼續撐市，阿里巴巴升3.2%；京東集團升2.7%；美團升2.5%；騰訊升1.6%。連跌6日的嗶哩嗶哩反彈7%，是表現最佳科指成分股。

其他藍籌股以體育用品、汽車及濠賭股跑贏，李寧及金沙中國升逾4%；比亞迪股份及銀河娛樂升2.6%；安踏體育及吉利汽車升2.3%及2%。

內房股回吐，碧桂園及華潤置地跌1.2%；中國海外跌0.8%。融創中國及中國恒大跌1%及1.3%。

【09:20】港股連日反彈 科網股領漲 阿里巴巴飆5%

承接美股升勢，港股連日反彈。恒生指數升249點或1.09%，報23,221點；國企指數高開104點或1.28%，報8,245點；科技指數升116點或2.08%，報5,729點。

大型科網股領漲，阿里巴巴飆5.2%；京東集團升5.1%；騰訊升2.1%；美團升1.7%；小米集團升0.4%。快手升3.5%；嗶哩嗶哩彈7.1%。

金融股靠穩，滙豐控股升0.3%；友邦保險升0.6%；香港交易所升0.5%；中國平安及建設銀行升0.2%；招商銀行升1%。