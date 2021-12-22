【高盛推介】騰訊低位反彈　資金反手部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(21日)低位反彈重上440港元水平，收市升約2.5%，周三(22日)早段繼續反彈。早上開市隨即重上450元水平後升幅收窄。現報446.4元，升約1.3%。

有報道指騰訊就動漫《斗羅大陸》侵權事件，向法院申請變將索償抖音的金額提高至8億元人民幣。有券商指近期宏觀經濟疲軟及監管不確定性令中國互聯網股受壓，但料中美監管機構合作將會取得進展，有助提振市場信心。該行對科網股持積極看法，當中騰訊獲列首選之一，目標價650元。

觀察個股輪證資金流向，周二資金反手部署淡倉，認沽證錄得約390萬元資金流入。周二流入熊證的資金較集中在480元收回區域的產品。

好倉方面，周二資金轉向沽出認購證獲利，並有部分轉倉部署貼價牛證以換取更高槓桿，集中在425元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，周二北水繼續買入騰訊，錄得約11,7億元資金淨買入。

騰訊牛60234，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率17倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛59861，收回價415元，行使價412.2元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿11.7倍，行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿10.3倍，價外。

騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿7.9倍，中期、低街貨。

騰訊熊59945，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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