【瑞通推介】恒指重上兩萬三　資金追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場轉炒憧憬疫苗有助對抗疫情，加上美國總統拜登指不會再次封城抗疫，道指周二(21日)結束連續3日跌勢，收報35,492點，升560點或1.6%；納指高收2.4%。

港股連跌兩日後出現反彈，但23,000點關得而復失。恒指周二早段彈上22,900點以上後遇阻，一度由升轉跌，其後掉頭回升，升幅曾擴至355點，高見23,100點，全日收報22,971點，升226點或1%。大市成交進一步縮減至1,102億元(下同)。

恒指周二見短陽燭，並重返保歷加通道內，14日RSI由28.85反彈至33.73，不過MACD暫維持雙熊信號。恒指周一(20日)曾跌至22,665點的逾1年半低位，短線回升或只是技術性反彈，留意反彈過後恒指仍有可能考驗去年5月25日的22,519點盤中低位，甚至進一步下試去年3月牛市起步點21,139點。短期反彈阻力可參考周一下跌裂口23,145至23,158點，以及10天線(23,564點)。

受外圍股市做好帶動，恒指周三(22日)早段曾升近300點，一度重上23,250點，成功回補周一的下跌裂口，其後升幅略收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周二錄淨流出近110萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾7,800萬元，反映投資者預期大市將再度調整。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,600至22,699點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,200至23,299點。

將於下周二(28日)發布新機的小米集團，周二最多抽升5.2%至18.54元，收市維持4.4%的升幅，報18.4元。周二有約3.7億元北水淨買入小米，博升浪未完。輪證資金流方面，有逾180萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。小米周三早段曾再升逾1%，高位重返18.6元以上，其後升勢回順。

美團周二同樣獲北水追捧，淨流入約3.3億元。輪證資金流方面，分別有近770萬元和近90萬元資金淨流出其好倉和淡倉。美團周二收漲4.5%於229元，盤中一度逼近232元，終止5連跌走勢。股份周三早段延續反彈勢頭，一度升近5%至239.8元，重越10天線(約239元)。

近日反覆尋底的比亞迪股份，周二早段跌至247元的超過兩個月低位後獲承接，全日倒升1.7%收市，報256元。周三早段漲逾4%，一度重上266元。周二有逾190萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有近490萬元淨流出。

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