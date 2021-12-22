港府擬修例放寬MPF投資中央及三家政策性銀行債券

財經事務及庫務局局長許正宇於撰文中指出，就研究措施便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券，財庫局及積金局已完成相關研究。在落實方面，當局計劃修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及三家政策性銀行納入為「獲豁免當局」。

許指出，現時「獲豁免當局」包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行、或多邊國際機構。不屬於「獲豁免當局」發行的債券，則必需在個別債券層面(而不是發行主體層面)獲得一定評級，方可成為強積金的允許投資標的。

由於並非所有中央政府及政策性銀行發行的債券都有信貸評級，目前規定限制了強積金對有關債券的投資。截至2021年9月30日，相關投資只佔強積金總資產值的0.27%(26億元人民幣)，規模遠小於投資在內地商業機構發行的債券(230億元人民幣，佔強積金總資產值的2.41%)。

他稱，香港特區是國家不可分離的一部分，中央政府應與特區政府在規管強積金投資的相關法例中，同樣豁免於信貸評級的投資限制。同時，三家政策性銀行都是由中央政府創立及提供信用支持，並以貫徹中央政府的經濟及社會政策為目標，獲豁免相關限制同屬有理有據。中央政府及內地政策性銀行獲納入為「獲豁免當局」後，每個強積金基金可把最多三成的資金投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券，並可選擇把所有資金投資於其至少六次不同發行的債券。

他續表示，這項政策措施涉及修改附屬條例，如得到新一屆立法會的支持，預計最快可於明年年中完成修例及生效。我們會以循序漸進的方式放寬有關投資限制，現階段將集中於中央政府及三家政策性銀行的債券。視乎便利措施的落實情況及市場反饋，我們對未來納入內地其他政府機構的債券於豁免範圍內持開放態度。