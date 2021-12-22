重振半導體業！日本政府顧問籲未來十年投資6863億元

經歷過「缺芯」災難後，各工業國視半導體供應鏈穩定為重振經濟的重中之重，不惜大力投資自家晶片產業。日本就有政府顧問提出，應在下年度提供稅務優惠，並在未來十年展開規模10萬億日圓(約6,863億港元)的半導體投資大計，重振日本的晶片製造產業。

外媒報道，東京威力科創(TEL)前會長、日本半導體產業諮詢小組負責人東哲郎(Higashi Tetsuro)表示，本周日本政府批准約70億美元的補充支出，應是扭轉該產業數十年頹勢的開端。他預計，該水平的投資至少會持續多幾年。若沒有政府的初期投資，私營企業不會願意投資，在事情敲定之前，政府將扮演核心角色。他又籲政府及私營部門，在未來十年於半導體產業投資10萬億日圓。據報，日本首相岸田文雄也指出，將為國內半導體生產提供超過1.4萬億日圓的投資。

日本半導體過去多年來投資不足、市場份額被搶走之，日本政府已承諾將重振半導體產業列為國家項目，目標是到2030年將國內半導體公司的年收入提高約3倍，至13萬億日圓。

晶片短缺已擾亂全球半導體產業，促使各國擴大支持國內生產及供應。美國將為此投入520億美元，吸引台積電及三星去設廠。台積電近期亦宣布，合資70億美元在日本建廠，日本政府已承諾支付一半資金。