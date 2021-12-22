【產經直播】港股反彈係虛火？

雖然Omicron已成為美國新冠肺炎主流病毒株，加上聖誕周交投減少，但美國總統拜登稱絕不會重新實施全面封城措施，刺激隔晚美股指數反彈，納指更加表現最好，但聯儲局偏鷹言論想加快「收水」，以遏制強勁通脹，美股反彈力度仲有幾多？

港股亦連彈第兩日，全靠科技股支撐，不過彈力不足，加上今年港股高低位波幅已經超過8,500點，相比2018年高低波幅紀錄8,943點僅餘數百點，距離年尾又不足10個交易日，港股再下試嘅空間大唔大？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。

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