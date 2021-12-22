美企上季股票回購規模達破紀錄的1.82萬億元

美國公司在第三季度以驚人速度回購自己的股票，反觀關鍵投資支出則相對遜色。

外媒報道，據初步數據顯示，標普500指數成分股公司的股票回購規模較上年同期增長逾一倍，達到2,346億美元(約1.82萬億港元)，創歷史新高。同時，資本支出增長21%至1,890億美元，仍較疫情令經濟停擺之前的2019年第四季度低3%。

隨着對財務前景和經濟的信心增強，企業通常會加大在工廠、設備和其他資本品方面的支出。鑑於前景的不確定性，回購一直是企業向股東回報現金的方式之一，並助力美股今年多次創紀錄。

標普道瓊的高級指數分析師Howard Silverblatt表示，借錢現在對公司來說不貴，本來預計企業會融資用於資本支出，但這些預期並未達到。歸究部分原因可能與疫情有關，因為消費者需求的轉變給企業帶來了很多不確定性，並使企業難以提前規劃。

數據透露，蘋果公司、Google母企Alphabet及Meta第三季股票回購規模最高，合計回購481億美元的股票。總的回購規模超過了2018年第四季度2,230億美元的前一個歷史紀錄。

儘管回購激增，但強勁的資本投資才是長期經濟復甦的關鍵。聯儲局本月表示，計劃加快縮減買債進程，並暗示明年利率將上升，將讓企業更難低成本借款或債務再融資。Silverblatt補充，由於不確定其稅務結構，企業難以提前規劃，但隨着消費者支出繼續增長，如果需求很高，企業將不得不增加產量，這將迫使企業加大資本支出。