【高盛推介】美團高開低走　即市資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(21日)觸底反彈，收市升約4.5%，領漲恒指。唯周三(22日)高開低走，股價早上則上試240港元後受壓回調，現報228.2元，倒跌0.3%。

有移動數據機構表示，美團旗下美團外賣App在全球的iOS和Google Play應用商店下載量已超過1億次。有券商指近期宏觀經濟疲軟及監管不確定性令中國互聯網股受壓，但料中美監管機構合作將會取得進展，有助提振市場信心。該行對科網股持積極看法，當中美團為該行首選之一，目標價350元。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約3,180萬元資金流入認購證，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。認沽證於周二獲資金轉向流入。牛熊證方面，牛證於近期持續獲資金流入，並較集中在210至215元收回區域的產品。周二流入熊證的資金較集中在240至250元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，美團於周二繼續獲北水買入，錄得約3.3億元資金淨買入。

美團購16966，行使價250元，2022年3月03日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。

美團購27453，行使價285.2元，2022年2月28日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低面值。

美團購17551，行使價269元，2022年3月25日到期，實際槓桿6.3倍，中期、低街貨。

美團牛61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價近牛中街貨最低。

美團牛59283，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽28811，行使價223.03元，2022年3月9日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、低街貨。

美團沽16980，行使價205元，2022年4月4日到期，實際槓桿4.6倍，中期、低街貨。

美團熊56652，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，近40元收回距離遠熊。

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