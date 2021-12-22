日圓跌穿114.3水平　道期偏軟

2021年12月22日 16:14
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    美匯指數報96.56；港匯見7.7997；離岸人民幣(CNH)報6.3797；美元兌日圓報114.30；歐元企1.1274，英鎊處1.3272。金價報1,786美元。布油報74.1美元，紐油報71.33美元。比特幣企4.93萬美元水平。道指期貨跌39點。
    ●市後關注點
    23:00 美國11月成屋銷售（按月）
    ●恒生指數重上二萬三，全日收報23,102點，升131點或0.57%。國企指數收報8,195點，升53點或0.66%；科技指數收報5,685點，升72點或1.29%。主板成交927億港元。https://bit.ly/3Ej0gRU
    -長汽旗下自駕公司傳融資10億人民幣。
    -阿里雲被暫停工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位。
    -富智康擬分拆BFIH於印度上市。
    ●滬綜指收跌2點，歐洲天然氣價格大漲兩成，刺激燃氣股上揚；雲遊戲、元宇宙概念等板塊強勢。https://bit.ly/3yWu99x
    ●中國經濟：
    -世界銀行預計今年中國GDP增長8%。
    -中銀保監促銀行保障消費者，不得強制購買金融產品及服務。
    -內地今年已發行271隻ETF，規模1,876億人幣創新高。
    ●馬士基以280億元收購利豐物流公司。
    ●穆迪上調蘋果公司長期信用評級至「Aaa」。
    ●港府擬修例放寬MPF投資中央及三家政策性銀行債券。
    ●重振半導體業！日本政府顧問籲未來十年投資6,863億元。
    ●疫情下豪華遊艇銷量破紀錄，船員及碼頭空間短缺。
    ●力拓64億購阿根廷鋰礦，加快攻電池材料領域。
    ●美企上季股票回購規模達破紀錄的1.82萬億元。
    ●拜登：美國不會再陷入去年疫情危機，考慮取消旅行禁令。