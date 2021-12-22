研究：儲蓄衍生消費料明年為全球GDP帶來3%增長

Mastercard經濟研究所發布了2022年度經濟展望報告，評估五大基本因素對全球經濟的影響，當中包括儲蓄及支出、供應鏈、加速數碼化、旅遊和正在增長的經濟風險。研究預測明年將會是亞洲旅遊業復甦的一年，消費者終將釋放被壓抑的需求及儲蓄。

研究結果顯示，國際旅遊重啟將加快休閑旅遊復甦，中長途航班也將於2022年逐步回升。2021年在亞太區實施的旅遊限制減慢了區内復甦速度，僅數個市場的國内旅遊錄得反彈趨勢，例如澳洲的國内旅遊與疫情前的水平相比已經回復近69%。報告對亞太區於2022年在旅遊方面的發展抱持樂觀態度。

研究指出，亞太區內發達經濟體的儲蓄量將成為推動2022年及其後消費的強勁動力。人們將在2022年加快花費這些儲蓄，令包括澳洲、新西蘭、日本和韓國等多個市場的消費者支出增長速度達2%。就全球而言，隨着防疫限制放寬，由儲蓄衍生的消費或會在2022年為全球GDP帶來3%的增長。

此外，零售業的數碼化轉型速度預期將維持在20%，重塑消費者的購物模式及產品。供應鏈方面，展望明年亞洲家庭在服務方面的開支預計將會增加，而商品需求也將保持強勁。縱使因供應鏈中斷而導致物流成本高企及全球商品價格飆升的問題將會持續，但出口業仍是區內的主要利好因素。

最後，各方面的風險均有機會干擾全球經濟。除了Omicron等變種新冠肺炎病毒會帶來最大的即時風險外，其他風險，包括房價大幅調整、油價飆升及發達經濟體面臨財政懸崖等，都有可能妨礙復甦進度。