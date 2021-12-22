人民幣兌美元或已見頂！明年將面臨資金外流問題？

今年，人民幣是匯市中贏家，兌美元穩步升值，走勢不俗。惟外媒報道，明年上述情況恐會改變。分析指，人民幣有三大支撐，其一，內地仍是「世界工廠」，對外貿易順差強勁，受惠西方對服務需求大減、對貨品需求激增；其二，新冠疫情導致越南等出口競爭國生產線關閉，全球對內地產品更倚賴；最後，內地嚴謹防疫，致消費降溫，抑制進口。

上述三項利好，其結果是首11個月，內地貿易順差按年升30%至5,950億美元，10月份更觸及845億美元的單月歷史新高。反映大量資金流入內地，推升人民幣匯價，年初至今人民幣兌美元升值約2.6%，與此同時美匯指數今年勁升7.2%，更顯人民幣之強勢。

之不過，若明年歐美疫情改善，上述趨勢將反轉。皆因商品需求下跌，服務需求將上升，類如修甲、去餐廳、去音樂會等，都不需由內地進口，都將減低人民幣上升動力。

另外，人民幣面臨資本外流的風險。雖然大陸樓市泡沫爆裂、經濟增長下跌，惟目前仍未見資本大規模撤離迹象。原因有二，首先是內地於2015年及2016年資本外流時，曾大舉收緊資本控制；其次，人民銀行收緊貨幣政策，維持相對高的利率，打擊過度舉債及市場投機。

但最近，內地貨幣政策已開始轉向寬鬆。調降金融機構存款準備率，釋出流動性，本周一(20日)更降低1年期貸款市場報價利率(LPR)0.05個百分點。

分析指，內地降低利率將中國削弱對國內外資金的吸引力，尤其是相對美國而言。與此同時，美聯儲局已加快縮減買債，並指明年可能加息三次。屆時，內地可能面對資本外流和人民幣貶值的問題。