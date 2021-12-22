拍賣會連錄成交　屯門居屋銀主盤低市價逾1成售

周三(22日)舉行的3場拍賣會均錄成交個案，其中以環亞物業拍賣沽出3伙最多。該行董事總經理區蘊聰表示，拍賣場上共推出45項物業，其中葵涌豪華工業大廈高層B13室，實用面積約146方呎，屬法院令物業，開價75萬元，獲3組客出價爭購，經7口價後，以99萬元售出，較開價高約32%，呎價約6,781元。

同場售出屯門居屋悅湖山莊3座中層H室銀主盤，實用面積約592方呎，已補價自由市場開價468萬元，3組客出價8口，終售521萬元，呎價約8,801元，低市價逾10%，同類型單位市價可達約600萬元。同區紫田村81號地下、1樓及天台的銀主半契物業，建築面積約1,200方呎，二分之一業權開價180萬元，兩客爭購下，獲村內客以200萬元購入，較開價高20萬元。

至於忠誠拍賣今日推出15項物業，場上賣出2項，包括旺角翠景閣中層Ａ室銀主盤，實用面積約647方呎，開價860萬元，終以950萬元售出，搶高約10.5%，呎價約14,683元。另北角城市金庫單號舖，建築面積約70方呎，以開價38萬元拍出。

黃開基拍賣行亦售出沙田公屋博康邨博逸樓中層無契單位，實用面積約490方呎，已補價自由市場開價350萬元，兩客爭購下，以370萬元拍出，呎價約7,551元。