恒地土瓜灣住宅項目獲批建築圖則　涉及樓面逾38萬方呎

另外兩個同位於深水埗醫局街項目，同是舊區重建，當中221至223號批建一幢20層高住物業，並設4層平台，涉及總樓面約62,585方呎，另一個為134至142A號，也批建一幢21層商住樓，同樣另設4層平台，提供樓面共約56,463方呎。項目的134至140號本月初由新暉投資透過強制拍賣以3.27億元投得。

此外，期間亦批出兩份港島豪宅物業圖則，包括有大坑道135號，批建兩幢20層高分層住宅，另設兩層地庫，提供樓面約128,870方呎。該項目原為高級公務員宿舍，由中信泰富於2019年底以32億元投得，當時指項目總投資額約55億元。另外，山頂白建時道20號批建一幢3層高洋屋，涉及樓面約10,090方呎。該物業於去年由一財團以約8.5億元購入，地盤面積約7,094方呎。