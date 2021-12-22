美股大好友：標指明年高見5100點　連續第4年上漲

美股大好友、策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors共同創辦人Tom Lee認為，2022年標指將連續第4年上漲，至少上漲11%至5,100點，但上半年將下跌至少10%，推動這種潛在拋售的可能是新冠病例的激增、揮之不去的「供應鏈問題」，以及投資者對鷹派聯儲局的擔憂。

但在此之後，隨着通脹趨平，勞動力緊張緩解，以及完成縮減，股市應該會進入追逐風險的上漲模式，並在2022年下半年創下紀錄。Tom Lee認為，2022年股市上漲的三個關鍵原因：

●通脹是暫時的

他說，通脹將在2022年會隨供應鏈正常化而正常化，通脹應該會回落。

●中期選舉

2022年的中期選舉可能會引發市場波動。但無論民主黨是否繼續控制國會參眾兩院，還是他們在11月失去參眾兩院中的一個，並與共和黨瓜分控制權，股市表現都將不錯。李預測，在這兩種情況下，股市明年上半年的平均跌幅將分別為5%至7%，之後會收復失地，並在下半年實現14%至22%的回報。

●投資者別無選擇

這是過去10年推動股價上漲的一個因素，因為在利率接近歷史低點的情況下，投資者幾乎沒有其他選擇。李說，到2022年，這種別無選擇的情況可能會成為「注定的」。這是因為如果通脹率超過3%，大多數固定收益證券可能會賠錢。

股市仍存在可能出現重大風險，包括聯儲局的政策錯誤、導致持續通脹的供應鏈故障，以及新冠病毒的更多變體出現等。