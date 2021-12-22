土瓜灣喜點特色戶788萬易手創項目新高

特色戶供應少有，近日再錄高價成交。土瓜灣喜點頂層連天台一房單位，放盤約1個月，以788萬元成交，創項目新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，獲外區客以1.7萬元承租，呎租約37元，原業主於2011年以約440萬元購入。

●美聯龔彥峰表示，鰂魚涌太古城12月暫錄約14宗買賣，按月多約2宗，其中景天閣中層H室，實用面積約592方呎，兩房間隔，新買家為鄰近地區用家，配合家庭新添成員的住屋需要，睇樓後半日內，即決定以1,180萬元購入單位，呎價約19,932元，原業主早於1987年以63萬元購入，轉手帳面賺約1,117萬元，物業升值約17.7倍。

●世紀21北山嚴智贇指，北角鴻安大廈高層D室，實用面積約734方呎，三房間隔，獲區外首置客以1,000萬元承接，呎價約13,624元，低市價約10%，原業主於2012年1月以590萬元購入自住，持貨近10年帳面獲利410萬元，單位期內升值約69%。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角龍心閣高層B室，實用面積約803方呎，三房間隔，座向北面，享少海景，獲區外換樓客以1,480萬元承接，呎價約18,431元，原業主於2011年5月以600萬元購入自住，持貨約10年帳面獲利880萬元，期內升值近1.5倍。

●中原簡英譓透露，西半山懿峰中層B室，實用面積約1,398方呎，套三房及多用途房間隔，以4,250萬元易手，呎價約30,401元，原業主於2012年7月以2,900萬元買入，持貨9年帳面獲利1,350萬元，單位升值約47%。

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島15座低層C室，實用面積約621方呎，套三房間隔，以938萬元成交，呎價約15,105元，新買家鍾情單位有裝修，兼可承做高成數按揭故斥資入市，原業主在2005年5月以260萬元購入，持貨約16年帳面獲利678萬元，物業升值約2.61倍。

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九龍區

●美聯黃家樂表示，土瓜灣喜點頂層一房戶，實用面積約357方呎，連316方呎天台，放盤約1個月，吸引用家承接，單位原放盤叫價800萬元，議價後輕微調減12萬元，以788萬元成交，創項目新高，呎價約22,073元，原業主於2015年5月以663.1萬元購入，是次轉手帳面獲利124.9萬，升值約19%。

●中原郭麗娟表示，藍田滙景花園3座低層D室，實用面積約537方呎，兩房間隔，享市景，最初開價820萬元，放盤兩個月，以800萬元成交，呎價約14,898元，原業主於2004年12月以205萬元購入，持貨約17年帳面獲利595萬元，單位升值約2.9倍。

●美聯方玉冰稱，九龍塘又一居8座中層C室，實用面積約591方呎，套三房間隔，吸引用家承接，成交價約1,128萬元，呎價約19,086元，原業主於1993年5月斥資363萬元購入，轉手帳面獲利765萬，升值約2.11倍。

●利嘉閣林海鈞透露，長沙灣愛海頌3座中低層F室，實用面積約506方呎，兩房間隔，日前以1.95萬元租出，呎租約39元，業主於2019年10月以約952.3萬元購入，屋苑現時有約83個單位放租，月租叫價由1.86萬元起。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣碧海藍天6座中層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望海景，以約1.95萬元放租兩星期後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價500元，以約1.9萬元租出，呎租約37.6元，新租客為家庭客，睇樓兩次即承租單位，而業主於2021年2月以約870萬元購入。

●中原歐陽振邦指，長沙灣一號‧西九龍12月暫錄2宗買賣，平均實用呎價約17,314元，其中2座高層D室，實用面積約959方呎，套四房間隔，最初開價1,850萬元，上月底調整至1,750萬元，最新以1,700萬元易手，呎價約17,727元。

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新界區

●中原柯勇稱，將軍澳海天晉12月暫錄2宗買賣，平均實用呎價約18,772元，包括3座中層D室，實用面積約670方呎，套三房間隔，望內園景，最新以1,298萬元易手，呎價約19,373元，原業主於2016年4月以881萬元買入，持貨5年帳面獲利417萬元，單位期內升值約47%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑D座低層6室，實用面積約433方呎，一房間隔，於10月放盤，未補價第二市場叫價420萬元，一口氣減價50萬元，減幅超過11%，獲區內綠表買家以370萬元承接，呎價約8,545元，低市價約5%。

●香港置業范文濤表示，將軍澳領凱12月份暫錄得約8宗買賣，其中10座右翼低層B室，實用面積約684方呎，套三房連露台間隔，望園景，以960萬元放盤約4個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價60萬元，以900萬元易手，呎價約13,158元，新買家為首置客。

●中原黎宗文指，大圍名城12月暫錄約6宗買賣，屋苑5座南翼中層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，日前以1,221萬元易手，呎價約17,982元，原業主則於2014年以815萬元購入，持貨7年帳面獲利約406萬元，單位升值約49.8%。

●中原侯惠良透露，沙田第一城12月暫錄約13宗買賣，對比上月同期錄約27宗明顯下降，屋苑最新錄50座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，呎價約19,366元，原業主則於2018年以486萬元購入，持貨3年帳賺約64萬元，單位期內升值約13.2%。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城19座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤3個月，原開價595萬元，減幅約11%，終以530萬元沽出，呎價約16,208元。

●利嘉閣張海勇透露，粉嶺逸峯5座高層H室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以700萬元獲承接，呎價約15,251元，原業主在2013年9月以約423.9萬元買入，持貨約8年帳面獲利約276.1萬元或約65%，屋苑現時約有18個單位放售，入場費由680萬元起。

●美聯葉劍威表示，粉嶺綠悠軒7座中層D室，實用面積約706方呎，套三房間隔，原業主有換樓需要，原先叫價約985萬元，其後減價2%至約965萬元，獲得區內客承接，呎價約13,669元，原業主在2012年8月以約465萬元一手購入，帳面獲利500萬元，持貨9年物業升值約1.08倍。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺花都廣場4座頂層單位，實用面積約370方呎，兩房間隔，原先叫價600萬元，放盤6星期，獲同區換樓客以568萬元承接，呎價約15,351元，原業主於2018年9月購入上址，當時作價520萬元，持貨約3年多帳面獲利48萬元，期內升值約9%。

●中原呂學維指，上水御皇庭12月暫錄約4宗買賣，最新錄得2座高層C室，實用面積約454方呎，兩房間隔，議價後以620萬元獲承接，呎價約13,656元，原業主則於2013年以367萬元購入，持貨約8年帳面獲利253萬元，單位升值約68.9%。

●祥益黃肇雯表示，天水圍屏欣苑C座中層1室，實用面積約380方呎，兩房間隔，日前獲區外綠表客於未補價第二市場以405萬元購入自住，呎價約10,658元，原業主以約182.9萬元購入單位，轉手帳面獲利約222.1萬元。

●美聯高文帆稱，屯門翠林花園B座高層5室，實用面積約330方呎，原業主願意減價，上車客即睇即買，成交價約450萬元，屬近期同類型單位新低，呎價約13,636元。

●中原葉津榮表示，屯門大興花園2期1座高層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價550萬元，單位交吉可睇樓，經議價後共減18萬元，以532萬元沽出，呎價約12,697元，新買家為區內上車客，睇樓一段時間。

●利嘉閣梁桂華透露，屯門綠怡居10座高層A室，實用面積約819方呎，套三房套連儲物室間隔，原先叫租1.7萬元，現減租700元或4.1%，近日以1.63萬元租出，呎租約20元，新租客為同屋苑住客，單位放盤不足四天，即爽快決定承租，屋苑目前有約2個租盤，叫租由1.3萬元起。

●祥益邱家邦指，屯門恒順園9座低層F室，實用面積約745方呎，套三房間隔，新買家為區內客，見原業主因有意換樓，願減價17萬元，終以763萬元購入，呎價約10,242元。

●祥益龍超君表示，屯門名賢居低層F室，實用面積約502方呎，兩房間隔，區內客因熟悉區內環境，決定以1.33萬元即睇即租，呎租約26.5元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣曉峰園5座極低層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望內園景，新近以713萬元沽出，呎價約13,059元，屋苑12月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價13,527元，現時約有23個放盤提供，叫價由750萬元起。

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