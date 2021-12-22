市區新盤開價！開放式折實入場費338.8萬元起

臨近聖誕節，新盤市場氣氛熱鬧。市區新盤公布首張價單，152方呎的開放式單位折實入場費由約338.8萬元起。元朗站上蓋項目正式落於周日首輪賣325伙，而啟德有新盤緊接登場，有機會明年初推售。

●雋薈首批單位70伙 折實平均呎價24179元

有市區新盤聖誕節前開價，益兆集團控股及俊和發展集團旗下的旺角雋薈，周三(22日)公布涉及70伙的首張價單，扣除最高10%折扣優惠，折實平均呎價約24,179港元。152方呎的開放式入場單位折實價由約338.8萬元起。

益兆集團副總裁林浩形容，首批單位定價為「都會生活價」，項目即日起開放示範單位予公眾參觀及收票，將視乎收票情況及市場反應決定發售時間。

他指出，首批單位實用面積由152方呎至228方呎，戶型全屬開放式間隔。該批單位折實售價由約338.8萬至約595.7萬元，折實呎價由21,881元至26,956元。按定價計，整批單位市值約3億元。

俊和物業發展控股總經理陳健強表示，首張價單入場單位為5樓D室，實用面積152方呎，折實呎價22,289元。呎價最低單位為5樓F室，實用面積193方呎，折實售價422.3萬元。

●元朗站The YOHO Hub落實周日首批賣325伙

他續指，該盤地理位置優越，為「北都站頂」，加上同區社區配套成熟，而且為YOHO系列壓軸項目，三大優勢集於一身，前景可期。

新地代理總經理陳漢麟表示，最新推出的3號價單提供109伙，折實平均呎價約21,799元，由於今批單位有較多高層樓層，故平均價較先前兩張價單為高，實際屬原價加推。

陳續指，首輪銷售安排方面，當日會分為A組及B組兩輪時段，其中A組買家最多可購買3個單位，最少購買一個不少於800方呎的單位。B組買家則最多購買兩個單位。項目將於周六(25日)，即聖誕節當日下午1點截票。

據價單顯示，新一批單位實用面積約325方呎至1,036方呎，折實價介乎約747.2萬元2,261.7萬元，折實呎價約19,481元至約23,551元。

●啟德MONACO MARINE 最快明年初推售

年底前有全新盤登場，會德豐地產旗下位於啟德沐泰街10號第2期住宅項目，周三(22日)正式命名為MONACO MARINE，該公司常務董事黃光耀稱，項目共提供559伙，料可於本月底前取得預售樓花同意書，最快明年初推售。

他續指，該盤設有2座高座及4座低座大樓，項目戶型以兩房及三房為主打，標準樓層的單位實用面積由約320至約710方呎。定價方面，由於該盤景觀較屬1期的MONACO ONE為佳，故定價會較1期高約一成。

該公司總經理(市務)陳惠慈指，項目命名及規劃設計以超級遊艇為主題，並融入會所設施及單位設計當中。資料顯示，項目預計關鍵日期是2023年3月15日。

●石硤尾緹山三房單位6,460萬沽

●山水盈洋房3,395萬沽 本月4宗套現逾1.17億

新界區洋房不乏捧場客。據一手銷售資訊網資料，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，繼昨日後，今日(22日)再錄得一宗洋房成交，該座29號洋房，實用面積2,134方呎，單位採四房間隔，設私人升降機，連105方呎平台、526方呎花園及231方呎天台，透過招標以3,395.8萬元成交，呎價約15,913元。資料顯示，該盤本月已沽出三座洋房及一伙分層單位，合共套現逾1.17億元。

●柏傲莊I有買家更改付款方法