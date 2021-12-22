英特爾公告拒用新疆產品　內地網民：滾出中國

美國晶片處理器巨頭英特爾(Intel)在官網發布多語言版本的公開信，表示禁止供應商使用來自中國新疆的產品。報道指，消息一出，內地網民紛紛「出征」湧入英特爾社交平台官方帳號留言，要求解釋其決定，並認為英特爾「嫌錢賺太多」，要求其滾出中國。

該封《致供應商的公開信》由英特爾公司副總裁兼全球供應鏈總經理Jackie Sturm簽發，內容指出，英特爾禁止任何販賣人口或非資源勞動行為，如強迫勞動、債務勞工、契約勞工或奴役；多個國家及地區政府對來自新疆的產品實施限制，因此英特爾需確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞動力、採購產品或服務。

但英特爾的市場地位並不一定永遠牢固，市場份額也正被競爭對手超微半導體(AMD)蠶食。近年來，英特爾增長乏力，晶片製造工藝製程被台積電等廠商超越，加上同業英偉達(Nvidia)等夾擊，生存空間早已收窄。

內地市場監管總局公布，對於英特爾出售NAND記憶體業務予南韓記憶體大廠SK海力士，經審查後決定附加限制性條件下批准。一旦完成收購，SK海力士將接管英特爾位於內地大連的工廠。