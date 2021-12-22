【唔使輸】今年強積金人均賺5200元　明年點部署？

今年環球各地股市表現強弱懸殊，港股跌、美股升，此消彼長。據晨星(亞洲)截至本月17日數據顯示，今年來強積金僅錄約1%升幅，亦即人均賺5,241元；單計12月則升0.37%，人均微賺1,480元。專家提醒，由於中美兩國關係持續緊張，打工仔明年仍不宜將資金押注中港股市。

內地監管風暴過去一年席捲龍頭科網、內房以至教育等大企業，中港股市互拖後腿，令香港股票與中國及大中華股票兩大基金組別拉低整體強積金回報。其中，香港股票今年來大跌14.79%、中國及大中華股票則跌12.93%，齊齊差絕一眾股票基金。單計12月，兩大基金亦錄得逾2%的負回報，成為該月「見紅」的投資組別。

相反，美股今年表現獨領風騷，帶動美國股票年內升幅高達21.7%，完勝其他基金；歐洲股票亦升12.73%，連帶環球股票進帳13.43%。此外，波動市下俗稱「懶人基金」的預設投資策略(DIS)，以核心累積基金為例，年內同樣跑贏不少基金組別，錄得逾8.5%的回報，表現相當標青。而12月這4大組別升幅則介乎約0.57至1.95%。

值得留意是，由於港股及美股年內表現迥異，所以倘若打工仔將強積金全數(All-in)押注港股或美股的單一組別，回報相當參差。按積金局截至9月底止強積金資產總值約11,667億元(未計入其後新供款)、並以僱員和自僱人士登記人數291.6萬名，得出人均帳戶資產約40萬元計，若年內一注獨買港股要蝕59,179元，相反買美股的則賺86,828元，差距相當驚人，所以如何妥善配置強積金組合乃至關重要。

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎認為，打工仔為明年強積金「執倉」時，應要留意美國不停制裁中港企業的因素，故不建議投放太多資金在中港股市基金。他又認為，倘若以純股票的比重配置強積金，可考慮中港股票佔約20%，美國則佔約50%，其餘則放在歐洲、日本股市。

他又提到，由於核心累積基金本質屬平衡型基金，基金經理會選擇較好地區或股票類型投資，不會集中在單一地區或某一股票，所以特別適合一些不想處理投資或覺得強積金資產總值不多、不想花心思和時間處理強積金的人士供款。