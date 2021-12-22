內地財政收入倒退一成　靠人行幣策挽狂瀾？

正當美國愁着如何為民主黨政權的「大撒幣」計劃「埋單」，經濟規模全球僅次於其的中國亦由於經濟下滑，財政開始出現惡化迹象，尤其是房地產行業陷於寒冬下，地產商不願投地，打擊支撐不少地方政府的重要收入來源。

日資券商野村指出，內地上月政府財政收入按年倒退11.2%，跌幅較10月份擴大11.1個百分點，期內稅收及非稅收入分別按年倒退13.1%及1.6%，跟10月份分別按年倒退2.2%及增長24.7%相比差天共地。同月財政支出卻按年增加8.5%，增幅比10月份擴大5.6個百分點。野村相信，開支增加與基建相關投資有關，另一原因恐怕是內地勞動市場惡化令更多人申領失業救濟，提升了社會保障使費。

上述財政收入乃財政部每月公布的「一般公共預算收入」，定義為「國家財政參與社會產品分配所取得的收入」，包括國內增值稅、國內消費稅、營業稅、城鎮土地使用稅、關稅、煙葉稅、行政事業性收費和罰沒收入等。其實今年首11個月累計比疫情爆發前的2019年同期還高出接近7%，問題是上月按月計暴跌44.44%至僅9,726億元（人民幣‧下同），撇除1、2月份，為2016年8月後首次失守一萬億元大關，也是2015年8月後新低。

由於經濟活動在下半年放慢，世界銀行將內地今年經濟增長預測由8.5%，調低至8%，並料明年放緩至5.1%，指當局將採取更積極的財政立場，對沖出口放緩和去槓桿的影響；政府如要促進本地消費，應建立更累進的稅收制度（繳稅者平均稅率隨所得增加提高，即「能者多付」）、提高社會保障和教育與衞生方面的開支。

恰巧上海市及浙江省的稅務局相繼發布通告，要求此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的藝人和網絡主播等盡快自查，並於今年僅餘日子內向稅務部門主動上報和糾正涉稅問題，否則嚴肅處理，強調「依法納稅是每個公民應盡的義務。明星藝人、網絡主播等公眾人物，更要嚴格遵守稅法規定」。

所幸的是，浙江杭州今年第三批集中供地有24幅地皮因報價觸頂而進入「搖號」（抽籤）環節，反應比上輪熱烈，該批地皮昨日已確定歸屬，兩幅由華潤置地（01109）以122.75億元投得，而杭州本輪賣地35幅共套現762.8億元。

此刻港府正為強積金投資穩定派息的中央政府及內地政策性銀行債券鋪路，惟恐賺息蝕價，因市場擔心人民幣匯價明年恐貶值，尤其近期人民銀行已下調金融機構存款準備金率及一年期貸款市場報價利率（LPR），而另邊廂美國聯儲局明年可能加息3次，致使內地的資本管制面臨重大考驗。

評級機構惠譽指出，內地資本帳盈餘今年有所減弱，而人民銀行與聯儲局貨幣政策將逐漸分歧——中方偏鬆而美方偏緊，尤其是前者明年3月或會下調一年期中期借貸利率（MLF）去刺激經濟，美方卻將重啟加息周期，中美息差將因此收窄；連同內地出口勢將放緩，並使經常帳順差勢將進一步縮窄，而這傳統上乃人民幣轉弱的先兆，因此預測反映內地市場的在岸人民幣（CNY）兌每美元匯價明年底將跌至6.7，比起周三收報6.3721，有5.14%的貶值空間。