美股個別發展　港股夜期守23000點

聖誕節假期將至，市場交投轉趨淡靜，美股周三早段仍個別發展，道指跌27點，至35,654點；標指升5點，至4,654點；納指亦升44點，至15,385點。

港股外圍方面，恒指夜期曾下探至23,000點後反彈，現報23,133點，升37點，高水31點。

美股好友及Fundstrat聯席創辦人Tom Lee指道指升浪將持續至明年，並有望升至5,100點，惟首季波動較大，或出現下行壓力，主因包括疫情加劇或引發投資者拋售、供應鏈瓶頸及聯儲局收緊貨幣政策帶來的負面影響。

但在明年下半年，由於通脹壓力和勞工緊張放緩，以及聯儲局完成買債，市場將重拾投資氣氛，且標指成分股公司的每股收益增長至250美元，都促使他預期明年底標指達5,100點。

個股方面，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)對電動車生產商特斯拉(Tesla)在2017年起出售的58萬輛電動車進行安全調查，因其容許在前中央觸摸屏增設遊戲，或產生安全風險，該企股價升3%。

二手車公司CarMax截至11月底止第三財政年度收入按年增長64.47%至85.27億美元；純利增長14.49%至2.69億美元；每股純利1.42美元，均勝預期，惟股價跌3%。