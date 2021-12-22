中概股退出怎麼辦？美交易所向東南亞招手

中美關係持續升溫，美國同時加強監管中概股及提升上市門檻，外媒報道，美國的證券交易所開始轉向東南亞和印度的企業招手，以填補中企退出造成的缺口。

納斯達克交易所亞太主席麥庫伊(Bob McCooey)表示，整個亞太地區IPO(首次公開發行)活動的時機已成熟，進行中的個案已從一年前的幾家公司增加到現在的數十家，假以時日，這個地區可能成為業務的主要來源，跟直到最近以前的中國一樣。

紐約交易所國際資本市場部門主管伊布拉欣(AlexIbrahim)則指出，該所關注東南亞的時間比前幾年還多，想這種情況將持續。

在中美雙方交相指責企業敏感資料的分享，過去幾個月來，中企赴美上市的前景惡化。香港保險公司富衛集團本周放棄赴美掛牌計劃。而半年前剛完成今年以來最大規模IPO之一的中國叫車服務公司滴滴出行，本月稍早表示將從紐交所退市。

招攬亞洲其他國家的企業赴美掛牌，對美國交易所來說將是一大轉變。數據顯示，光是中企今年在美IPO的家數，就比過去10年亞太地區企業在美IPO的家數加起來還要多。

印尼和印度被認為是機會最大的地區，因為這兩國人口龐大，具有成長潛力，不過可以預期來自包括越南和馬來西亞等國的IPO案也會增加。總部設於新加坡的科技集團Grab最近在美借殼上市案，也有助於焦點重新回到中國以外的亞太地區。