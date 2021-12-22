【產經評論】美國雙赤難善終　全球危機躲不過

美國財政赤字驚人，可謂人所共知。可經歷一場苦未見盡頭的疫情，美國財赤正急速惡化，上季經常帳赤字更創15年新高，「雙赤」危機成棘手問題。奈何為防通脹失控，明年美國將啟動加息周期，意味債務利息成本趨升，疊加人口老化，社福包袱沉重，美元信用終有天會透支殆盡。難怪有「狂人」之稱的美國前總統特朗普近日揚言，要中國就疫情賠償美國60萬億美元（約468萬億港元），既是天方夜譚，亦反映美國山窮水盡，要千方百計在國際上發茅搶錢！

美國的國債在奧巴馬年代由10萬億美元升至19萬億美元；特朗普年代升至28萬億美元；拜登上任未夠一年已突破30萬億美元。貨幣供應雖大增，但美國經濟卻每況愈下，難怪美國10年期國債孳息率從4.5厘跌至去年曾低見0.5厘的水平，債主們情何以堪？

美國發天量國債，聯邦稅收又缺乏增長基礎，當明年美國進入加息周期，通脹是否受控，變數仍多，一旦滯脹，意味個人及企業稅收難樂觀，可債務利息支出上升，「入不敷支」到極限，充裕的市場流動性又隨着各大央行收水下無以為繼，美國「雙赤」頓失支持，如何收科實乃疑問。

當美元仍為世界交易工具，石油、外貿等都以它作為主流計價的貨幣，美國大可延續印鈔行徑。問題是，雖然如今美債仍不愁國際買家，但美元國際信用褪色已是不爭事實，更何況如今新能源興起，石油等傳統能源的重要性將大不如前，美元體系不無挑戰。且近年國際上「去美元化」趨勢持續升溫，俄羅斯主權基金盡沽美元資產，增持人民幣及歐元；國際間增加使用本幣進行貿易結算，避開美元結算系統；再加上各國央行數碼貨幣如箭在弦，美元的國際儲備貨幣地位實非牢不可破。

可見，美國長年以債滾債、如今落得愈滾愈窮，寅吃卯糧的日子終歸有盡頭。如何應付美國經濟泡沫爆破引發的全球經濟金融危機，已成為各國須深思的重要課題。

美國政府向中國發動貿易戰，大加關稅，又主導定下全球最低企業稅率，並擬向坐擁巨量財富的科企開刀，目的就是要開源。可赤字缺口之大，只怕難以如願。特朗普聲言要向中國討60萬億美元賠償，足見呢個「大債仔」獅子開大口，別奢望能令其滿足。與其坐着等大賊上門敲詐打劫，與美脫鈎並非核選項，反可能是一條生路！說到底，中國得作最壞打算，做最佳準備，包括從美國撤資，減持直至清空美債，都應提上日程。