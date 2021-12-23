東方日報B1：中美惡鬥　銀彈堪憂

中美俱打算透過提高政府財政支出應對經歷疫情蹂躪的經濟，爭奪資金是重中之重。綜合分析，向全球發出大量熱錢的美國邊「認低威」邊加息，或從中國等新興國家抽走資金，試圖滿足「大撒幣」議程，人民幣明年勢受壓，惟美國經常帳和財政赤字，合稱「雙赤」積重難返，不是加息能解決，中期而言對美國信用的影響或使美元被拋售。

【美元恐價崩 加息難救】

上季美國經常帳赤字創15年新高之際，總統拜登擬向來自海外的美國物業投資者抽稅，滿足連黨友參議員也想倒戈投反對票的「大撒幣」經濟刺激方案——《重建美好未來》法案。

企業急於補充庫存，美國進口創紀錄增長，該國國際收支情況的經常帳赤字，今年第三季按季擴大8.3%，至約2,148億美元，創15年新高。同時美國「借錢度日、以債滾債」一直為人詬病，11月預算赤字1,910億美元，按年擴32%。

「雙赤字」下，為給規模高達兩萬億美元的《重建美好未來》法案籌集資金，華府擬向部分國家的海外物業投資者從美國商業房地產獲得的利潤，徵收最高三成增值稅。現時外國投資者已可透過海外實體貸款的方法避稅，實際操作是在開曼群島等地設立空殼公司，把購買物業的錢以貸款形式注入美國境內實體，之後把收益以還債形式轉出美國並「落袋」，「大撒幣」法案一項條款或將限制海外業主使用上述手法逃稅。

民主黨籍參議員曼希擔心當局會令美國財赤和債務惡化，或使法案胎死腹中。問題是若上述針對海外投資者的條款被保留，並且法案最終順利通過，將為美國提供數以十億美元計的稅收收入。地產界則擔心該法案通過或減少海外購買美國商業地產的數量。

2008年金融危機後，歐洲、中東和亞洲的投資者積極買入美國辦公大樓、酒店和購物中心，主要是美國收益率較高、美元相對平穩，以及當地房地產行業回報穩定。分析認為，若美國向海外物業投資者「開刀」，或影響上述商廈的價格。該稅收和相關法律變化亦將影響與美國沒有稅收協定的海外投資者，包括新加坡、阿聯酋、亞洲及中東國家。

事實上，目前美國的稅收連企業也猛烈抨擊，其中SpaceX創始人馬斯克直斥全美最大的經濟體加州曾經是充滿機遇的土地，現在變得愈來愈「過度監管、過度訴訟、過度徵稅」。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，「雙赤」或影響美國政府信用，惟美國財赤多年，加上美元霸主地位持續，而美國國債流動性高且需求龐大，相信只要美國繼續「印鈔」，仍可支持其財政赤字，並認為美元走勢或主要視乎其與其他國家貨幣之間的息差。

市場預期美國聯儲局明年加息，他稱，美國加息勢引導資金回流，對部分新興市場有資金流出壓力，惟現時新興市場儲備增加，央行可利用相關儲備穩定市場波動。不過，加息亦不利美國舉債推行大型基建計劃。

上季美國經常帳赤字佔當地國內生產總值(GDP)約3.7%，比例為2008年第四季度以來的最大。不過，由於美國現在是原油和燃料的淨出口國，因此經常帳赤字佔GDP的比重，對比2005年第四季度6.3%的峰值仍有距離。

【人幣明年底料貶半成】

正當美國愁着如何為民主黨政權的「大撒幣」計劃「埋單」，經濟規模全球僅次於其的中國亦由於經濟下滑，財政開始出現惡化迹象。

日資券商野村指出，內地上月政府財政收入按年倒退11.2%，跌幅較10月份擴大11.1個百分點，期內稅收及非稅收入分別按年倒退13.1%及1.6%，跟10月份分別按年倒退2.2%及增長24.7%相比差天共地。同月財政支出卻按年增加8.5%，增幅比10月份擴大5.6個百分點。

野村相信，開支增加與基建相關投資有關，另一原因恐怕是內地勞動市場惡化令更多人申領失業救濟，提升了社會保障使費。

上述財政收入乃財政部每月公布的「一般公共預算收入」，定義為「國家財政參與社會產品分配所取得的收入」，包括國內增值稅、國內消費稅、營業稅、城鎮土地使用稅、關稅、煙葉稅、行政事業性收費和罰沒收入等。

其實今年首11個月累計比疫情爆發前的2019年同期高近7%，問題是上月按月計暴跌44.44%至僅9,726億元(人民幣‧下同)，撇除1、2月份，為2016年8月後首次失守一萬億元大關，也是2015年8月後新低。

由於經濟活動在下半年放慢，世界銀行周三(22日)將內地今年經濟增長預測由8.5%，調低至8%，並料明年放緩至5.1%，指當局將採取更積極的財政立場，對沖出口放緩和去槓桿的影響；政府如要促進本地消費，應建立更累進的稅收制度(繳稅者平均稅率隨所得增加提高，即「能者多付」)、提高社會保障和教育與衞生方面的開支。

恰巧上海市及浙江省的稅務局相繼發布通告，要求此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的藝人和網絡主播等盡快自查，並於今年僅餘日子內向稅務部門主動上報和糾正涉稅問題，否則嚴肅處理，強調「依法納稅是每個公民應盡的義務。明星藝人、網絡主播等公眾人物，更要嚴格遵守稅法規定」。

此刻港府正為強積金投資穩定派息的中央政府及內地政策性銀行債券鋪路，惟恐賺息蝕價，因市場擔心人民幣匯價明年恐貶值，尤其近期人民銀行已下調金融機構存款準備金率及一年期貸款市場報價利率(LPR)，而另邊廂美國聯儲局明年可能加息3次，致使內地的資本管制面臨重大考驗。

評級機構惠譽指出，內地資本帳盈餘今年有所減弱，而人民銀行與聯儲局貨幣政策將逐漸分歧——中方偏鬆而美方偏緊，尤其是前者明年3月或會下調一年期中期借貸利率(MLF)去刺激經濟，美方卻將重啟加息周期，中美息差將因此收窄；連同內地出口勢將放緩，並使經常帳順差勢將進一步縮窄，而這傳統上乃人民幣轉弱的先兆，因此預測反映內地市場的在岸人民幣(CNY)兌每美元匯價明年底將跌至6.7，比起周三收報6.3721，有5.14%的貶值空間。