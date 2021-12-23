早期研究：Omicron感染者住院風險遠低於Delta

外媒報道，根據三項初步研究的數據，感染 變種病毒Omicron的人住院概率小於感染變種病毒Delta的人。

蘇格蘭的研究人員表示，與感染Delta相比，感染Omicron的住院情況少3分之2，儘管Omicron的傳播力是Delta的10倍。

倫敦帝國理工學院一個研究英格蘭數據的工作小組發現，Omicron感染者去醫院就診的可能性低15%至20%，在醫院過夜治療的可能性低40%至45%。

此外，周三(22日)公佈的南非調查結果發現，感染Omicron的患者住院的可能性比感染其他病毒株的患者低80%。美國國家傳染病研究所的一項研究顯示，與Delta相比，Omicron造成重症的可能性要低70%。

雖然上述研究結果都是初步的，但或可讓人感到些許放心，因為Omicron感染者發生重症的可能性明顯低於Delta，至少在大量人口已經獲得免疫的地區是如此。

不過，研究人員表示，隨着全球感染率飆升，這種具有高度傳染性的新病毒株可能會對醫療健保系統造成壓力。英國報告周三單日新增新冠病例超過10萬，創下該國迄今最高紀錄。

蘇格蘭研究小組發現，加強針可以更好地預防Delta，第三針能顯著提高對Omicron的保護力。