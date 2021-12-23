陳蓓敏：歐美股市相對強勢 事出有因？
2021年12月23日 07:00
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本周美股波動異常，市場引用藉口皆以變種病毒、縮表及加息等理由。周內道指上落波幅約達1,600點，無論如何波動，美股皆維持其金剛不死之身，高台横行，因受企業業績和經濟活動支持。聖誕和新年假期前後，華爾街見喜洋洋慶祝經濟表現。歐洲股市雖然也見忽上忽落，整體步伐與美股一致。明年為美國中期選舉年，現屆政府刻意掀起地緣政治緊張局面，以圖爭取選票。中，美在各種事項議題上，仍見刀來劍往。在歐洲方面，以軍事聯同北約抗衡俄羅斯等策略。外圍金價和期油皆見反彈。
早前，內房板塊受違約風波影響，股價受嚴重斬倉式沽壓，呈現瀑布式下瀉，近日仍見疲態，但整體跌幅，略見收窄。內地官媒也發放維穩訊息。始終是次深挫下， 投資者已成驚弓之鳥，短線難重拾信心。計劃部署已久的中移動(00941)回A上市，終見落實細節，A股發行價為57.58元人民幣，集資為470億至560億元人民幣，有利集團未來發展。
內地嚴懲逃稅者，近日受罰為網紅帶貨一姐，有消息指被重罰達13億元人民幣，去年其帶貨金額逾310億元，足見中國市場之巨大。港股表現呆滯於23,000關口，成交金額不足千億元。臨近假期，投資者已無心戀戰。過去三年，受各種因素影響，本地地產股股價呈現大幅折讓，低估值情況。因通關一事仍在隧道盡頭，而吸納優質龍頭作建倉之選。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者客戶持有中移動)