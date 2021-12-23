陳蓓敏：歐美股市相對強勢　事出有因？

本周美股波動異常，市場引用藉口皆以變種病毒、縮表及加息等理由。周內道指上落波幅約達1,600點，無論如何波動，美股皆維持其金剛不死之身，高台横行，因受企業業績和經濟活動支持。聖誕和新年假期前後，華爾街見喜洋洋慶祝經濟表現。歐洲股市雖然也見忽上忽落，整體步伐與美股一致。明年為美國中期選舉年，現屆政府刻意掀起地緣政治緊張局面，以圖爭取選票。中，美在各種事項議題上，仍見刀來劍往。在歐洲方面，以軍事聯同北約抗衡俄羅斯等策略。外圍金價和期油皆見反彈。

內地嚴懲逃稅者，近日受罰為網紅帶貨一姐，有消息指被重罰達13億元人民幣，去年其帶貨金額逾310億元，足見中國市場之巨大。港股表現呆滯於23,000關口，成交金額不足千億元。臨近假期，投資者已無心戀戰。過去三年，受各種因素影響，本地地產股股價呈現大幅折讓，低估值情況。因通關一事仍在隧道盡頭，而吸納優質龍頭作建倉之選。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者客戶持有中移動)