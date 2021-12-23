鄧建初：高峰期入恒指成分股　港股地雷處處

初哥炒股逾30年，歴盡多次金融股災，除了2001至2004年的黑暗歲月外，皆能全身而退。今年股市情況惡劣，嚴重打擊股民信心，我靜觀異動，早已深知不妙，採取打游擊之且戰且退策略，僥倖能逃過股災劫難。

股災歷史不斷重演，惟每次演繹方式不盡相同。今次的劇本，是由美國前總統特朗普撰寫，自編自導自演掀開序幕。及後有本港的政治事件、以至疫情的打擊，到美國新任總統拜登上台，市場以為中美關係會有轉機。可惜事與願違，竟變本加厲地打壓與中國有關的一切，拉攏盟友圍堵中國，迹近霸凌。對比特朗普的明刀明槍，現任笑裏藏刀，更難猜測，金融戰爭其實早在本港上演，只是小股民並未察覺。

香港面對內憂外患，似乎無力招架，更有甚者作法自斃，推出為害極深的狂加三成印花稅政策，一眾資金轉往位高勢危的美國股票市場，港股只剩下「塘水滾塘魚」。以往大跌市有超大成交金額已不復見，加上蟹貨重重，縱使長線好友大力買上也難以扭轉乾坤。初哥估計，當手持重貨的散戶們盡沽手頭蟹貨，才是港股正式見底之時。

在股市中追求安全，正是人性弱點。尤其股價處於高位突破時，信心大增，感覺安全，於是隨意追市入。那時候，正好是低位儲貨的大戶們出貨最佳時機。當然，在高位股價上升速度往往較快，如果是轉身靈活的醒目仔，只要嚴守止蝕，短線炒賣獲利未嘗不可。然而在上升趨勢中不敢入市的散戶，一路忍手直至股價在極高位回頭時，以為機不可失，於是飛身撲入。可惜事與願違，原來已是浪頂，被套牢後不知如何是好，惟有任由股價江河直下，束之高閣，置之不理。從掉以輕心到後悔莫及，繼而痴痴地等，這種炒股思維若不戒掉，注定與贏錢無緣。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)