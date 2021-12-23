道指升261點　金價企1800美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.08；港匯見7.7996；離岸人民幣(CNH)報6.3776；美元兌日圓處114.11；歐元企1.1335，英鎊報1.335。金價穩守1,800美元，最新報1,804美元。布油報75.5美元，紐油力守73美元。比特幣變動不大，報4.86萬美元。道指期貨靠穩，升17點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●道指收報35,753點，升261點或0.74%；標指收報4,696點，升47點或1.02%；納指收報15,521點，升180點或1.18%。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報23,180點，升78點或0.34%。

●即月恒生指數夜期收報23,194點，升98點，高水92點，成交13,917張。

●世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞表示，明年初將有足夠的新冠肺炎疫苗，讓全球所有成年人口接種，並將提供加強劑量疫苗予存在風險的人。

●外媒報道，中國電信美洲公司稱，儘管美國監管機構以國家安全疑慮為由要求其停止營運，該公司仍打算繼續開展在美國的大部分業務經營。

●外媒引述知情人士透露，美國聯邦貿易委員會(FTC)正推進對亞馬遜雲計算業務的反壟斷調查。

●紐約2月期油收報每桶72.76美元，升1.64美元或2.3%；布蘭特2月期油收報每桶75.29美元，升1.31美元或1.77%。

●紐約2月期金收報每安士1,802.2美元，升13.5美元或0.8%，結束連續兩日跌勢，並收復1,800美元關。

●英國富時100指數收報7,341點，升44點或0.61%；法國CAC指數收報7,051點，升86點或1.24%；德國DAX指數收報15,593點，升146點或0.95%。

●外媒引述最新數據指出，在土耳其國家貨幣里拉崩跌至歷史新低之際，該國的虛擬貨幣的每日交易量激增，再度衝破100萬枚大關。

●京東集團公布，劉熾平已從公司董事會辭任，並立即生效。此外，公司知悉，騰訊控股(目前間接持有該公司已發行股份約17%)宣布將向其股東分配其持有的京東約4.6億股A類普通股。分配後，騰訊在公司的持股比例約2.3%，同時在此次分配中獲得公司股份的騰訊的股東將成為公司的股東。京東和騰訊將繼續保持互惠共贏的商業合作關係，包括現有的戰略合作協議。

●【唔使輸】今年強積金人均賺5,200元，明年點部署？