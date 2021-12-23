騰訊：每持21股可獲分派1股京東股份 涉1277億元
2021年12月23日 08:00
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騰訊控股(00700)公布，於2021年12月23日，其決議將按合資格股東持有每21股股份，獲發1股京東集團(09618)A類普通股的基準，以實物分派約4.573億股京東作為特別中期股息，相當集團持有京東股份約86.4%，以及於12月21日京東已發行股份總數約14.7%。以12月22日收市價每股279.2港元計，擬分派的京東股份總市值約1,277億港元。
據京東的公布，完成分派後，騰訊在京東的持股比例將由17%降至約2.3%。
騰訊董事會認為，實物分派符合公司及股東的利益。公司投資策略的其中一方面為投資處於發展階段的公司(投資公司可受益於長期資本以為其發展及擴張提供資金)；支持及分享投資公司的增長；並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候退出投資。相信京東現已達致此情況，此乃直接向公司合資格股東轉讓由集團於京東持有的大部分權益的適當時間。儘管進行實物分派，公司及京東將繼續保持雙方互利的業務關係，包括通過其持續的戰略合作協議。目前公司沒有進一步減持京東的計劃。
此外，由於集團減少於京東集團的投資，該公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於京東擔任的董事一職，自今年12月23日起生效。