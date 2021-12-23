鄧聲興：港放寬SPAC上市添吸引力

相對於諮詢文件的建議，港交所在5大方面作出放寬。第一是減少SPAC上市時分配給機構專業投資者的最少人數，由最少30名機構專業投資者減至最少20名；第二是容許更高的權證攤薄上限，整體權證上限增至50%，但須於就SPAC併購交易編備的上市文件中明確披露由SPAC發行的所有權證的攤薄影響，股份權證比率不設上限，發起人權證攤薄亦不設上限。

第三是SPAC的董事會必須最少有兩人是第6類或第9類證監會持牌人(包括一名代表持牌SPAC發起人的董事)；第四是投票權與股份贖回權一致，加強獨立上市後私募投資(PIPE)的規定，對SPAC併購交易的條款及估值作更嚴格的監管審查；最後是根據SPAC併購目標的議定估值引入一個隨着PIPE規模遞減的PIPE最少佔比機制，並規定PIPE須來自資深投資者的重大投資。

以上的放寬能大幅提高香港SPAC上市機制的彈性和吸引力，預計首批SPAC可在首季誕生，數目或達5隻。香港能夠引入一個全新而重要的上市路徑，容許經驗豐富而信譽良好的SPAC發起人能夠物色新興和創新產業公司作為併購目標，扶植一些富有潛力的企業新星茁壯成長，同時有助促進香港資本市場發展。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)